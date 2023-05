MP denuncia por homicídio culposo dono de tirolesa onde turista morreu

O proprietário de tirolesa na qual o turista Sérgio Murilo Lima de Santana, de 39 anos, caiu e morreu foi indiciado por homicídio culposo pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Ou seja, quando não há intenção de matar. Equipamento é localizado na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati.

Conforme a promotora de Justiça do MPCE, Nara Rúbia, foi constatado que o proprietário teve "descuido na instalação de colunas de sustentação do brinquedo, colocando-as em tamanho incompatível com o que se exigia para o seu funcionamento devido".

Entendimento foi resultado da oitiva de testemunhas e do resultado da perícia. "A denúncia e imputação por homicídio culposo é por entendermos que o proprietário agiu com negligência ao ignorar o risco que a conduta poderia ocasionar", detalha.

Em paralelo, o MP requisitou "diligências complementares para apurar possíveis condutar criminosas de agentes públicos que são responsáveis pela fiscalização do brinquedo", considerando ainda que a tirolesa está instalada em Área de Preservação Permanente (APP).

A vítima de 39 anos, natural do Pará, morreu ao cair de uma tirolesa, no dia 10 de outubro de 2022. Na época, o proprietário do equipamento e um funcionário foram identificados e prestaram depoimento. Após o acidente que vitimou um turista, todas as tirolesas e equipamentos similares no município de Aracati foram interditados.