Adoção: em Fortaleza, 70 processos foram finalizados em 2023

No Ceará, há 65 famílias em processo de adoção de acordo com o cadastro do Sistema Nacional de Adoção, conforme o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

O encontro de uma família com um filho por meio da adoção passa por um processo cheio de expectativa e, em muitos casos, demora. Neste ano, 70 processos foram finalizados pela Comarca de Fortaleza. O perfil desejado, além de outras particularidades de cada caso, determina o tempo de espera na fila. Para crianças de até quatro anos, sem irmãos e saudável, a espera na fila para a vinculação dura de três anos e meio a quatro anos, segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

"As pessoas chegam querendo muito ter um filho e o processo demora por não ter crianças disponíveis. Ter ou não ter criança depende da situação da família biológica", frisa Nathália Cruz, coordenadora de Processos Administrativos e Judiciais de Infância e Juventude do Fórum Clóvis Beviláqua.

Ela afirma que o processo de adoção em si não demora e o que demora é a fase anterior. A coordenadora explica que para estarem aptos para a adoção, os pretendentes precisam passar por um processo que inclui um curso de preparação obrigatório.

Após a habilitação, o Sistema Nacional de Educação (SNA) cruza as informações do perfil desejado pela família e das crianças disponíveis para serem adotadas. Ela destaca que, em alguns casos, a família biológica pode recorrer da destituição — que retira a responsabilidade dos pais sob o menor. Isso pode demorar até dois anos.

"Tem que ser averiguado se a criança/adolescente tem condições de retornar à família natural, se os parentes podem ficar. A prioridade é que a criança fique na família. Quando não tem opções, é feita essa destituição e é cadastrado no Sistema Nacional de Adoção", explica Jacqueline Torres, supervisora do Núcleo da Infância e Juventude (Nadij) da Defensoria Pública do Ceará (DPCE).

Além disso, a "conta" não fecha. Em Fortaleza, 363 famílias estão habilitadas para adotar. Dois terços (237) desejam uma criança de até quatro anos. Mas, atualmente, as 44 crianças e adolescentes aptas para adoção têm mais de sete anos e, destas, 45,25% possuem alguma deficiência. A maioria é adolescente: 20, têm entre 12 e 15 anos, e 12, têm de 15 a 18 anos.

Segundo o TJCE, 251 crianças/adolescentes estão acolhidos em abrigos em Fortaleza, sendo 135 meninos e 116 meninas. Esse número inclui os aptos para adoção e os que ainda não foram destituídos das famílias biológicas. Do total, apenas 61 possuem menos de três anos.

"A maioria dos que estão acolhidos em abrigos disponíveis faz parte de um grupo de irmãos, tem alguma deficiência ou comorbidade ou está totalmente fora do perfil, são adolescentes", destaca Nathália Cruz. "Cada família vai delimitando o perfil. Quando mais específico o perfil, a fila é maior", acrescenta Jacqueline Torres.

Segundo balanço do TJCE, 156 processos de adoção tramitam na 3ª vara da infância, sendo que 65 são de acordo com o cadastro do SNA do CNJ. Outros 91 são casos nos quais já existia o vínculo entre criança e pretendente à adoção, como um padrasto ou tia que já era cuidador.

Encontro "estava escrito", diz mãe

Para a terapeuta ocupacional Gabriela Noronha, 43, a união da família "estava escrita". Após tentar engravidar, sem sucesso, ela e o esposo, o bancário Henrique de Brito, 45, entraram para a fila de adoção. "A gente já pensava em adotar, não teria diferença", conta.

Quando o casal foi habilitado, veio a surpresa de uma gravidez. "Tive o Ivens, mas a gente continuou na fila. Queríamos ter outros filhos. Não quis mais engravidar", compartilha. Quando o mais velho tinha 1 ano e 4 meses, apareceram gêmeos.

"O perfil da gente poderia ter irmãos. Tinham 1 ano e 9 meses. Uma diferença de 5 meses para o Ivens, seriam quase trigêmeos. Mas seria demais. Eles foram para outro casal", lembra. No aniversário de um ano do primogênito, ao invés de presente, os pais pediram a entrega de latas de leite. A doação foi destinada a uma instituição que, mais na frente, iria abrigar o caçula da família.

"A gente sempre manda doação. Eu rezava para que a criança que viesse, onde estivesse, tivesse em boas mãos, para Deus proteger. E o Mateus chegou". Quando Ivens tinha quatro anos, a assistente entrou em contato, mas não deu muitas informações. "Eu disse para o meu esposo que era um menino de três anos. E era. Tava escrito, a gente tinha que se encontrar", assevera.

Embora o encontro tenha sido como sonhado, a família enfrenta preconceitos com relação à adoção. "Já escutamos muito: tu é muito corajoso em criar filho dos outros, você não sabe de onde veio. Já sai de locais chorando, fiquei muito calada. Hoje, não escuto mais. Corto logo. Você vai aprendendo. Se eu pensar que alguém vai dizer algo, eu já reajo", defende.

Avanços do processo de adoção nos últimos anos e demandas necessárias

Eliane Carlos (Lilica), presidente da Acalanto Fortaleza e mãe por adoção, afirma que há uma década "os pretendentes não sabiam onde buscar orientações para diferentes questões que emergem (sociais, psicológicas e jurídicas) desde a decisão em adotar e, por isso, não identificavam quando estavam sendo desrespeitados em seus direitos. E os acolhidos não tinham voz".

Ela analisa as mudanças ao longo do período: "Hoje o cenário melhorou muito apesar de estar fora do ideal mínimo esperado por nós que fazemos parte da sociedade civil organizada voltada para os direitos de acolhidos e pretendentes".

Ela frisa que é preciso "tomar consciência de que não basta querer um filho". "É preciso se preparar para saber lidar com situações sensíveis que emanam da criança ou adolescente que passaram por traumas (abandono e acolhimento) e pela sociedade que faz comentários e críticas sobre adoção e adotados".