Suspeito de triplo homicídio é preso em flagrante no Mondubim, em Fortaleza

Segundo investigação da Polícia do Estado do Ceará (PC-CE), crime teria relação com tráfico de drogas. Outros suspeitos estão sendo procurados

Um homem de 24 anos, suspeito de envolvimento em um triplo homicídio, foi preso em flagrante nessa terça-feira, 23, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Mondubim, em Fortaleza. O crime aconteceu no mesmo bairro. Conforme a investigação, caso estaria relacionado ao envolvimento dele com um grupo criminoso e tráfico de drogas. Outros suspeitos estão sendo procurados.

Conforme a investigação, as vítimas são três homens ainda não identificados. Eles foram mortos a tiros em um imóvel no bairro Mondubim, na noite dessa terça, 23.

O suspeito foi identificado como Matheus Ferreira da Silva, 24. Ele foi localizado e preso logo após o crime pelos policiais civis da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a PC-CE, equipes do DHPP, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram ao local da ocorrência, "onde coletaram indícios e iniciaram as investigações que culminaram na prisão em flagrante do primeiro suspeito".

A motivação das mortes estaria relacionada ao envolvimento das vítimas e do suspeito com um grupo criminoso e com o tráfico de drogas, conforme apuração das equipes.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. O homem segue à disposição da Justiça. Outros envolvidos no crime já foram identificados e são procurados.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257-4807 (telefone e WhatsApp)