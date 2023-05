Moradores do Pirambu realizam manifestação pedindo paz para o bairro

Moradores do bairro Pirambu realizaram uma manifestação na noite dessa segunda-feira, 22, pedindo por paz para o bairro. O ato ocorreu após dois homicídios serem registrados na região do Grande Pirambu no último fim de semana. Em uma das ocorrências, outras quatro pessoas ficaram feridas.



Mesmo diante da manifestação, a região voltou a registar disparos de arma de fogo na noite da segunda. Moradores relataram que tiros foram efetuados na região da comunidade da Colônia, localizada já na Barra do Ceará. Ninguém ficou ferido, porém.



A manifestação contou com a inscrição de nomes de vítimas de homicídios ocorridos no último mês na região que engloba os bairros Pirambu e Cristo Redentor e a comunidade da Colônia. Entre as vítimas homenageadas está a menina Thauany de Assis Paiva, de cinco anos, morta a tiros na rua Zenaide Magalhães no último dia 6 de maio.



No último fim de semana, dois homens foram mortos a tiros. Na noite de sábado, 20, um homem de 24 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto na Vila do Mar, altura da Colônia. Já no domingo, 21, cinco pessoas foram baleadas na rua Nossa Senhora das Graças, entre os bairros Pirambu e Cristo Redentor. Um homem de de 47 anos, identificado como Fernando, morreu.



Como O POVO vem mostrando desde o começo do mês, a região do Grande Pirambu enfrenta um conflito entre facções criminosas. Enquanto na Colônia atua a facção Guardiões do Estado (GDE), no Pirambu age o Comando Vermelho (CV).

No caso que vitimou Thauany, um homem preso suspeito do crime foi identificado pela Polícia Civil como integrante do CV. Ele teria tentado matar um desafeto, que, ao perceber a chegada dos criminosos, correu em direção a uma festa de aniversário que ocorria no local. Na tentativa de feri-lo, Thauany foi atingida e não resistiu. Uma criança de 12 anos também ficou ferida, assim como o homem que seria o alvo da ação.

Antes disso, no dia 3 de maio, um jovem de 18 anos, identificado como Pedro Érick, foi morto no Cristo Redentor. Como O POVO mostrou em 7 de maio, do dia 30 de abril até o dia 6 de maio, oito pessoas foram baleadas nos bairros Pirambu, Cristo Redentor e Colônia.



SSPDS cita redução geral no número de homicídio



Questionada sobre as ações desenvolvidas no Grande Pirambu diante dos últimos casos de violência, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ressaltou que o policiamento na área é realizado diuturnamente por equipes do 20º Batalhão do Policiamento Ostensivo Geral (POG), que contam com apoio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da da Força Tática (FT).

A nota da SSPDS ainda destaca que, no primeiro quadrimestre do ano, houve uma redução de 25,7% no número de assassinatos em Fortaleza na comparação com o mesmo período do ano passado.



“A pasta reitera que as últimas ocorrências de um homicídio e tentativas de homicídio, registradas nesse domingo (21), nos bairros Pirambu e Cristo Redentor, seguem sendo devidamente investigadas”, afirmou ainda a SSPDS.