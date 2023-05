Máquinas trocam resíduos sólidos por descontos no Bilhete Único e conta de luz, em Fortaleza

Máquinas de coleta de resíduos sólidos para reciclagem foram instaladas nos cinco Cucas e sete Terminais de Fortaleza nesta quarta-feira, 24 de maio. A tecnologia possibilita trocar o material descartado por pontos, chamados tricoins, que podem ser utilizados para descontos e benefícios tanto no transporte público quanto para recarga de celulares e descontos na conta de luz.

A Retorna Machine é um equipamento de coleta de resíduos sólidos que já está presente em outras capitais brasileiras como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Recife e Salvador. Essas máquinas foram instaladas na Capital por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e as empresas IFood e Ambipar. O projeto é coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).

“É um equipamento para mudar comportamentos, para mostrar às pessoas que o lixo na verdade tem valor e deve ter um valor e retornar para a sociedade como um valor. É um projeto piloto que começa com 13 máquinas e, a depender do resultado, vamos expandir para várias outras áreas da cidade,” afirmou o presidente da Citinova, Luiz Alberto Sabóia.

Além dos descontos, os pontos também podem ser destinados a instituições filantrópicas cearenses e brasileiras cadastradas. Durante o mês de junho, a Prefeitura vai realizar busca ativa de instituições para integrarem o projeto.

As máquinas têm, individualmente, capacidade de coletar 600 kg de resíduos sólidos, dos quais metade será destinada a associações de catadores de lixo. A outra metade será designada pela Ambipar ao mercado de reciclagem.

Como informou o diretor operacional da Ambipar, Ricardo Aguiar, a Retorna Machine “tem uma tecnologia embarcada interessante que consegue, pelo código de barra da embalagem, descobrir de onde veio aquela embalagem e a rastreabilidade do resíduo fica toda garantida até a devolução ao fabricante da resina Pet ou da latinha de alumínio.”

O equipamento pode receber embalagens de plásticos PET, PP e PE, de alumínio, de aço, de vidro e de longa vida, que dispuserem de código de barras. O material deve estar limpo para o descarte. Em todo o Brasil, mais de 300 máquinas como essas já foram instaladas, e outras 600 estão em estoque para instalação.

O convênio da Prefeitura com as empresas faz parte da campanha Mais Fortaleza. Durante o evento que marcou a parceria, nesta terça-feira, 24, no Paço Municipal, o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, do PDT, disse que a Prefeitura tem uma meta de, até 2030, ter 50% dos produtos recicláveis sendo corretamente reciclados.

Atualmente, apenas 6% dos resíduos com potencial de reciclabilidade em Fortaleza são reciclados. Das 115 mil toneladas de resíduos produzidos no Ceará, 67% é potencialmente reciclável. Além da instalação das máquinas, a Prefeitura deve, também, instalar 40 ecopontos e 350 micro ecopontos até 2024.

Como usar a Retorna Machine

O descarte de resíduos sólidos pela máquina é gratuito e rápido. Para fazer a troca, primeiro é necessário selecionar a opção: “Recicle sua embalagem”, em seguida, é possível escolher atribuir a embalagem a uma conta ou doar os pontos recebidos.

Para receber os benefícios é necessário realizar o cadastro na máquina, pelo aplicativo Triciclo, disponível do Google Play e App store, ou pelo site. Não é necessário se cadastrar para doar os pontos. Após efetuar o login, o usuário deve inserir as embalagens que quer trocar por pontos uma por uma.

Podem ser descartados embalagens de plásticos PET (que equivalem a 10 tricoins), plásticos PP e PE (10 tricoins), de alumínio (15 tricoins), de aço (10 tricoins), de vidro (5 tricoins) e de longa vida (5 tricoins) que estejam limpos e tenham código de barras.

O usuário pode trocar 100 tricoins por R$ 0,35 em descontos no transporte público, bilhete único e recarga de créditos no celular, R$ 0,27 em desconto na conta de luz da Enel, R$ 0,25 em dinheiro na carteira Mercado pago e R$ 0,15 em dinheiro na carteira Pagbank.

A especialista em sustentabilidade do IFood informou que a empresa deve ainda disponibilizar vouchers do delivery em todas as máquinas da Ambipar.