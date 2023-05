Apoio psicológico: Coordenadoria de Saúde da PM ganha sede em Fortaleza

A unidade tem como objetivo atender os policiais em busca de minimizar os efeitos do adoecimento decorrentes do trabalho

Com a inauguração da Coordenadoria de Saúde, Assistência Social e Religiosa da Policia Militar do Ceará (CSASR/PMCE) na manhã desta quarta-feira, 24, os militares passam a contar com um novo equipamento de apoio psicológico. A unidade tem como objetivo acolher, cuidar e monitorar os profissionais em busca de minimizar os efeitos de adoecimentos decorrentes do trabalho.

O debate sobre a saúde mental de policiais ganhou destaque após a chacina de Camocim, no interior do Ceará, que deixou quatro mortos no domingo, 14. O suspeito de realizar o ataque era diagnosticado com transtorno de ansiedade e depressão. Além disso, três dias antes do ocorrido, ele havia recebido um atestado dizendo que precisava ser afastado dos serviços laborais por 15 dias.

“A gente considera muito importante o antes, o acompanhamento anterior ao adoecimento. Isso também faz parte de um trabalho digno”, diz Jade Romero, vice-governadora do do Ceará, durante a entrega do equipamento. “Quando a gente fala de apoiar a nossa polícia, é muito importante a questão de armamento e formação, mas também é muito importante esse suporte médico e psicológico.”

Diante do cenário, o Governo do Estado convocou 33 profissionais para reforçar os atendimentos na Coordenadoria. O foco desses profissionais, segundo a Casa Civil, será a identificação dos fatores que adoecem os militares, a fim de reduzir o número de afastamentos. Antes de iniciar os trabalhos, no entanto, eles passarão por uma formação de seis meses. Durante esse período, a unidade seguirá atendendo normalmente.

“Queria destacar que a maioria dos profissionais que foram chamados, e que iniciam sua formação, são psicólogos", ressalta a vice-governadora. “A gente sabe da urgência do tema da saúde mental e ela vai ser priorizada por meio da formação [dos concursados] e, a posteriori, também do atendimento.”

Como o próprio nome do equipamento indica, a Coordenadoria também oferecerá serviços de assistência religiosa para os militares. “Tratar o físico é muito importante, mas o espiritual é ainda melhor. Então, é uma tendência que a gente fortaleça mais e mais, com esse equipamento, a questão religiosa. Tanto no campo evangélico, quanto no católico e todas as áreas que possam contribuir. Mente sã, corpo são", explica Klênyo Savyo, comandante-geral da PM-CE.

A infraestrutura é composta por 10 consultórios multiprofissionais, 11 consultórios odontológicos, espaço para pilates, consultório de fisioterapia, auditório e um espaço para trabalho em grupo.

Além da nova sede, em Fortaleza, a coordenadoria conta com outros quatro núcleos de atenção biopsicossocial nos municípios de Juazeiro do Norte, Crateús, Quixadá e Sobral, segundo o comandante-geral.



Profissionais convocados por área:

17 Psicólogos

01 farmacêutico

04 assistentes sociais

02 médicos do trabalho

01 psiquiatra

01 médico internista

01 médico ortopedista

06 cirurgiões dentistas