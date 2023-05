Homem bate carro em portão de escola e fere três pessoas em Fortaleza

Um homem de 52 anos perdeu o controle do carro que dirigia e colidiu contra o portão que dá acesso à Escola Municipal Dom Helder Câmara, localizada no bairro Floresta, em Fortaleza. Uma estudante, uma professora e uma mãe ficaram feridas, mas, socorridas, passam bem, informou a Secretaria Municipal de Educação (SME). O caso ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira, 24.



A Polícia foi acionada e conduziu o motorista, que era pai de um estudante, ao 7° Distrito Policial (7º DP), que abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. Não houve autuação em flagrante. Vídeo gravado por moradores mostra o homem sendo colocado por policiais militares dentro de uma viatura sob forte revolta de pessoas que estavam ao redor.



Por causa do acidente, as atividades na escola foram suspensas no período da tarde. “A SME informa que segue dando todo o suporte necessário para a comunidade escolar”, diz nota enviada pela pasta.

