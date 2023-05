Novo trecho da av. Dep. Paulino Rocha é bloqueado para continuação das obras de drenagem

A Secretaria Municipal de Infraestrutura interditou, na manhã desta quarta-feira, 24, um novo trecho da avenida Dep. Paulino Rocha para a continuidade das obras de reforço do sistema drenagem, iniciadas no final do ano passado. A previsão é de que as intervenções bloqueiem dois pontos do bairro Cajazeiras por até 45 dias.

A primeira mudança acontece no trecho entre as ruas Cel. Zacarias José França e Humberto Teixeira, onde haverá estreitamento da faixa ao lado da calçada. O segundo bloqueio acontece na esquina da rua Cel. Zacarias José França com a avenida e irá gerar desvio de tráfego.

Mudanças no trânsito

Durante o período de intervenções, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão no local para orientar os condutores que trafegam no trecho entre as ruas E e Humberto Teixeira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os motoristas que utilizam a Paulino Rocha no sentido Cidade dos Funcionários/Castelão e desejam acessar à rua Cel. Zacarias de França devem seguir reto na avenida, dobrar à esquerda na rua E, à esquerda novamente na rua Dra. Wanda Sidou e dobrar à direita para entrar no trecho liberado da rua Cel. Zacarias de França.

Já os condutores que vierem no sentido contrário (Castelão/Cidade dos Funcionários), irão dobrar à direita na rua E, em seguida à esquerda na rua Wanda Sidou e à direita retornando na rua Cel. Zacarias José de França.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) o bloqueio não irá interferir nos itinerários das linhas de ônibus. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Conclusão das obras

As reformas visam a conclusão do sistema de drenagem, bem como a recuperação da pavimentação asfáltica no local. O projeto, orçado em R$ 4,1 milhões, busca evitar pontos de alagamento e melhorar o fluxo dos veículos na via.

“Esse sistema de drenagem vai permitir que a via tenha maior durabilidade da pavimentação. A gente vai gastar menos com manutenção, e ela [a avenida] vai ficar uma via mais segura, tanto para carros quanto para pedestres que passam pela região, evitando também, questões de alagamento”, explica o secretário municipal de infraestrutura, Samuel Dias.

O prazo inicial para entrega das obras era abril deste ano, mas devido às fortes chuvas do período quadrimestre deste ano, não pôde ser concluída. A expectativa da Seinf é de que os trabalhos sejam concluídos entre o final de junho e início de julho.

Além do reforço no sistema de drenagem, o trecho também passa por uma obra da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), que aproveita o bloqueio para realizar a instalação de um ramal na avenida.

Outro fator que pode interferir nas obras da Seinf, é a área próxima à alça da BR-116. O trecho é parte da jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que precisa autorizar a intervenção da Seinf no local. De acordo com a Secretaria, o pedido de liberação já foi realizado.

Outras obras da Seinf no local

O contrato no qual as obras de drenagem estão incluídas ainda prevê trabalhos de requalificação e urbanização da via adjacente à av. Dep. Paulino Rocha. O trecho entre as ruas G e Guilherme Telefone irá receber uma série de melhorias até o final do ano.

Entre os benefícios previstos pela Seinf estão uma nova sinalização, pavimentação do piso intertravado, áreas destinadas ao tráfego seguro de pedestres, paisagismo e a criação de 40 vagas de estacionamento, para evitar o estacionamento irregular na região.