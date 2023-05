Fortaleza: região onde criança de 5 anos foi morta teve oito pessoas baleadas em uma semana

A região onde uma criança foi morta na noite de sábado, 6, teve, em menos de uma semana, oito pessoas baleadas. Um jovem de 18 anos, identificado como Pedro Érick, já havia sido morto na quarta-feira, 10, a cerca de 1,6 quilômetro de onde Thauany, de 5 anos, foi morta. Na mesma ocorrência, também ficaram feridos uma outra criança de 12 anos e um homem de 23 anos — seria este o alvo dos criminosos, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Por trás desses casos, estaria um conflito entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) — embora a maioria das vítimas não tenha envolvimento com os grupos criminosos.

Após ser baleada na Rua das Marisqueiras, localizada na comunidade da Colônia, no bairro Barra do Ceará, Thauany chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Este foi o quarto caso de lesões à bala registrado nos bairros Cristo Redentor e Barra do Ceará desde domingo, 30. No domingo, 30, mãe e filho foram baleados na rua Francisco Calaça, também na comunidade da Colônia, a cerca de 200 metros do local em que três pessoas foram baleadas nesse sábado, 6.

Na quarta-feira, 3, nas proximidades do cruzamento da Leste-Oeste com a rua Álvaro de Alencar, duas pessoas foram baleadas — foi nesta ocorrência que veio a óbito Pedro Érick. Uma mulher foi a outra pessoa baleada. Ela dirigia por aplicativo no momento do crime. A mulher teve o pulmão perfurado, mas não corre risco de morrer. Os dois não seriam os alvos dos criminosos.

Um dia depois, no cruzamento da rua Professor José Bonifácio com a avenida Castelo Branco, também no Cristo Redentor, uma mulher foi baleada. No momento da ação, ela caminhava com a própria filha e, também neste caso, não seria ela o alvo da exeução.

Em menos de um mês, seis crianças são baleadas na Região Metropolitana de Fortaleza

As crianças também têm sido vítimas recorrentes da violência nos últimos dias na Grande Fortaleza. Como O POVO mostrou na última terça-feira, 2, em dez dias, cinco crianças foram baleadas em casos registrados em Fortaleza e Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza).

Em 21 de abril, um menino de 6 anos foi baleado em uma ocorrência que deixou mais cinco pessoas feridas na comunidade do Alecrim, na Sapiranga. No dia 28, uma criança de 5 anos foi baleada durante a execução do pai dela no bairro Piratininga, em Maracanaú.

Um dia depois, duas meninas, de 4 e 7 anos, foram baleadas em uma ação que deixou dois mortos na comunidade do Pôr do Sol, localizada no bairro Coaçu. E, no dia 1º, um bebê de oito meses foi baleado na comunidade da Embratel, localizada no bairro Praia do Futuro II. Na mesma ação, um casal também foi baleado.

Neste ano, uma menina de 4 anos já havia sido morta em Limoeiro do Norte (Vale do Jaguaribe). O crime, registrado no dia 17 de fevereiro, ocorreu após criminosos invadirem a casa onde a criança estava e dispararem contra familiares dela.

No último dia 25 de abril, O POVO mostrou que, de 2013 a 2023, 106 crianças foram assassinadas no Ceará, conforme dados da SSPDS.