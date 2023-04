Homem é morto a tiros na frente do filho, que sai baleado, em Maracanaú

Um homem de 37 anos foi morto a tiros dentro da própria casa em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 28. O filho da vítima, de 5 anos, que presenciou o homicídio, também foi baleado, mas sobreviveu.

A criança está internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), na Capital. O crime é investigado pela Polícia Civil do Ceará. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar e a Perícia Forense estiveram no local para atender a ocorrência.

Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do homicídio. Testemunhas devem ser ouvidas pelos investigadores nos próximos dias. O trabalho de apuração é conduzido pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser realizadas por ligação telefônica ou aplicativo de mensagens. A Secretaria assegura o sigilo e o anonimato dos denunciantes.

Delegacia Metropolitana de Maracanaú: (85) 3101 2830

Disque-Denúncia SSPDS: 181

WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181

