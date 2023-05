Torcedores de Ceará e Fortaleza entram em confronto no Conjunto Ceará

Uma briga entre torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza foi registrada na manhã deste domingo, 7, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Vídeos gravados por moradores mostram homens arremessando garrafas e disparando fogos de artifício no confronto. Um dos registros mostra homens atirando duas motos que seriam de rivais dentro do canal que corta o bairro.

A confusão se deu após a carreata que comemorava o título da Copa do Nordeste conquistado na última quarta-feira, 3, pelo Ceará. Em nota, a Polícia Militar informou que o confronto não resultou em prisões ou apreensões.

"Um pequeno conflito envolvendo os torcedores da carreata com rivais, na avenida C do Conjunto Ceará, foi contornado no local sem maiores intercorrências", diz a nota da PM, que acrescentou não ter sido oficiada sobre a carreata, mas que equipes do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM) realizaram o acompanhamento da torcida "assim que se deparou com o evento".