Advogado é morto a tiros quando chegava em casa no bairro Parquelândia

Um homem foi morto a tiros quando chegava de carro à residência, no bairro Parquelandia, em Fortaleza, na noite desse sábado, 7. A vítima foi identificada como sendo o advogado Francisco Di Angelis Duarte de Morais, de 41 anos. O velório de Di Angellis Morais ocorrerá às 13 horas, na Funerária Ternura.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi atingido por disparos de arma de fogo após desembarcar do carro que dirigia. Os primeiros levantamentos constam que os suspeitos seriam dois homens em uma motocicleta.

Em nota, a SSPDS informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências, neste momento, para apurar uma ocorrência de homicídio.

Além disso, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para coletar indícios que subsidiarão as investigações. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) segue à frente das investigações com o objetivo de elucidar o caso e identificar e capturar os suspeitos de praticarem o crime.

Vítima era advogado de jornalista

A vítima era membro da equipe de advogados do jornalista Donizete Arruda, chamada Don7 Media Group. Pelas redes sociais, o grupo prestou apoio à família e aos amigos de Francisco Di Angelis.

“É com profundo pesar que o Don7 Media Group comunica o falecimento do seu advogado Francisco Di Angellis Duarte Morais. Amigo competente, dedicado e comprometido com a missão de bem informar desse grupo, o profissional foi morto na noite deste sábado (6), quando chegava em sua casa. O Don7 se solidariza com os amigos e família, e registra a mais profunda dor com a perda do seu respeitado advogado e amigo. A organização se coloca à disposição das autoridades competentes e cobra o maior rigor e celeridade possíveis na elucidação do assassinato. De todos os funcionários e amigos do Don7 Media Group”, diz o comunicado.

O jornalista Donizete Arruda também publicou em seu perfil pessoal no Facebook uma homenagem ao parceiro de trabalho.

"Um filho, um parceiro de trabalho. Di Angellis Morais foi assassinado barbaramente na porta de casa, no bairro Parquelandia, em Fortaleza. Escrever sobre a nossa amizade é difícil diante da emoção que nos invade a alma e o coração... mas acredito nas forças policiais e que a Justiça será feita. Não irei descansar e nem ficarei silente enquanto isso não acontecer. Meu amigo Morais, você deixa um enorme vazio em nossas vidas. Descanse na paz do Senhor Jesus", escreveu Donizete.

Morte de advogado em Fortaleza: OAB emite nota

A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) publicou nota de pesar sobre o falecimento do advogado. "A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) lamenta profundamente o falecimento do advogado Francisco di Angellis Duarte de Morais (OAB/CE: 26.772). A Ordem se solidariza com a família e amigos nesse momento de profunda dor", informa.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): (85) 3257 4807