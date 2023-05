Casal e bebê são baleados na Praia do Futuro; em 10 dias, 5 crianças atingidas no CE

Repórter do caderno de Cidades

Caso na Praia do Futuro II aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 1º, na comunidade da Embratel. Nos outros casos com crianças vitimadas, nenhuma delas morreu

Três pessoas foram baleadas dentro de uma casa da rua Hildebrando Pompeu, na comunidade da Embratel, localizada no bairro Praia do Futuro II. As vítimas foram um casal e um bebê de oito meses. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 1º.



O POVO apurou que o crime foi cometido por várias pessoas, que invadiram a residência e efetuaram disparos contra as vítimas. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. "Diligências são realizadas no intuito de identificar a autoria do crime, bem como descobrir a motivação e elucidar o caso", informou a SSPDS.

Pelo menos, cinco crianças foram baleadas em 10 dias no Estado

Este foi, pelo menos, o quinto caso de crianças baleadas no Estado em 10 dias. Nenhuma delas morreu. Em 22 de abril, uma criança de seis anos foi baleada em uma tentativa de chacina registrada na comunidade do Alecrim, na Sapiranga. Na última sexta-feira, 28, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza), uma criança de cinco anos foi alvejada durante a execução de seu pai.

Já na noite do último sábado, 29, duas meninas, de quatro e sete anos, foram baleadas em uma ação que deixou dois mortos na comunidade do Pôr do Sol, localizada no bairro Coaçu.

Em matéria publicada na última quinta-feira, 25, O POVO mostrou que, de 2013 a 2023, 106 crianças foram assassinadas no Ceará. Neste ano, foi registrado um caso, em 17 de fevereiro, em Limoeiro do Norte (Vale do Jaguaribe).

A vítima foi uma menina de quatro anos, morta com um tiro na cabeça, enquanto estava em casa, que foi invadida por criminosos. Nenhum suspeito do crime foi identificado até o momento.

