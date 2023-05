Em cinco dias, cinco pessoas são baleadas no Cristo Redentor e Colônia

Nesta semana, uma sequência de ações criminosas amedrontaram os moradores de uma região separada por cerca de dois quilômetros que engloba os bairros Cristo Redentor e Barra do Ceará. Ali, em cinco dias, cinco pessoas foram baleadas em três ações distintas. Em uma delas, um jovem de 18 anos morreu, e há ainda pessoas internadas em estado grave por causa dos crimes.

A mais recente ação foi registrada nas proximidades do cruzamento da rua Professor José Bonifácio com a avenida Castelo Branco, no bairro Cristo Redentor. Foi lá que, na noite dessa quinta-feira, 4, uma mulher foi baleada. No momento da ação, ela caminhava com a própria filha e existe a hipótese de que ela foi vítima de uma bala perdida.

Um dia antes, a cerca de 700 metros dali, nas proximidades do cruzamento da Leste-Oeste com a rua Álvaro de Alencar, duas pessoas foram baleadas. Um jovem de 18 anos morreu e uma mulher foi socorrida em estado grave para uma unidade hospitalar. Também esta mulher, que dirigia por aplicativo no momento do crime, teria sido vítima de erro de execução.

Já no domingo, 30, mãe e filho foram baleados na rua Francisco Calaça, na comunidade da Colônia, no bairro Barra do Ceará. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o policiamento ostensivo na região é realizado, diuturnamente, por meio de equipes do 20º Batalhão do Policiamento Ostensivo Geral (POG), que ainda recebem reforças de equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da Força Tática (FT).

Há, conforme a SSPDS, intensificação da segurança nos locais e horários de maiores índices criminais. No âmbito da Polícia Civil, a SSPDS destaca que todos os casos estão sendo investigados. Não há suspeitos presos até o momento, porém.

A pasta ainda ressaltou que Fortaleza registra neste ano redução de 25,7% no número de assassinatos. De janeiro a abril de 2023, 217 homicídios foram registrados na Capital, enquanto, no mesmo período de 2022, foram 292. "Esse é o melhor 1º quadrimestre da série histórica, desde o ano 2009, quando 313 casos foram registrados no primeiro quadrimestre daquele ano", divulgou a SSPDS.