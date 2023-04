Tentativa de chacina: criança é um dos 6 feridos na Sapiranga, apontam moradores

Uma criança de cerca de 6 anos de idade é uma das seis pessoas baleadas no bairro Sapiranga, em Fortaleza. O caso foi registrado durante o feriado da sexta-feira, 21. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) confirmou a ocorrência. No entanto, não informou as idades ou estado de saúde delas.

Conforme O POVO apurou, o crime aconteceu na rua Sandra Gentil, na Sapiranga. Quatro pessoas baleadas e foram encaminhadas a uma unidade de saúde da região e em seguida levadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

De acordo com moradores, outras duas pessoas foram feridas de raspão. Uma dessas pessoas é uma criança de aproximadamente seis anos de idade. Uma mulher, que estava na calçada com o filho, no momento dos tiros, teria sido socorrida em estado grave. Não há informação oficial sobre o estado de saúde deles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com moradores, há menos de uma semana, as pessoas que vivem na comunidade do Alecrim registraram uma série de mensagens com ameaças de uma organização criminosa. De acordo com fontes ouvidas pelo O POVO, criminosos armados ocupavam um carro de cor prata e, ao passar pela comunidade, realizaram pelos menos 8 disparos contra as pessoas que estavam no local.

A SSPDS afirma que o caso é investigado pela Polícia Civil e que equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) foram acionadas. O órgão informou que não há óbitos e que as vítimas foram socorridas pelos próprios moradores para hospitais. O automóvel celta, de cor prata, citado pelas testemunhas, foi apreendido em Messejana pela Polícia Militar e passará por perícia. A 7ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP), responsável pela área, investiga o crime.



O POVO apurou que no local há diversos comércios e existia movimentação de muitas pessoas no momento da ação, por volta das 15 horas. A vizinhança escutou os tiros e houve também a presença de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

O lugar fica na comunidade do Alecrim, mesma área em que foi registrada uma chacina em que foram mortas cinco pessoas no dia 25 de dezembro de 2021. O crime aconteceu na madrugada e foi motivado pela disputa entre as facções criminosas denominadas Massa e Comando Vermelho (CV).

Parte dos integrantes de um dos grupos criminosos teria passado a formar uma facção que se denominava neutra e resolveu se articular contra integrantes da antiga organização. O POVO revelou, em dezembro que 19 dos 23 réus da chacina estavam presos.

Sobre o assunto Tentativa de chacina em Fortaleza: seis pessoas são baleadas na Sapiranga

Três pessoas são baleadas em pastelaria do bairro Sapiranga

Terceiro suposto mandante da chacina da Sapiranga é preso pela Polícia Militar

Tags