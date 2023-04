Ataque a tiros deixa dois mortos e quatro feridos em Fortaleza

Um ataque a tiros deixou duas pessoas mortas e quatro feridas na noite deste sábado, 29, no bairro Coaçu, em Fortaleza. O fato aconteceu no Conjunto Pôr do Sol, no meio de uma rua nas proximidades da Areninha da localidade. Duas meninas, de 4 e 7 anos, estão entre as vítimas baleadas. Elas foram socorridas para o Instituto Doutor José Frota (IJF). A Polícia Civil investiga o caso.

O POVO apurou que os tiros foram efetuados por homens encapuzados que chegaram ao local em um carro de luxo. Na ação, pelo menos seis pessoas foram lesionadas. Todas foram levadas para hospitais da Capital. Dois homens morreram minutos após darem entrada em uma unidade de saúde. As crianças e outros dois homens atingidos continuam internados, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Ainda de acordo com a pasta, um homem de 29 anos foi preso em flagrante durante diligências realizadas pela Polícia Militar, suspeito de ter participado do crime. No momento da abordagem, ele portava uma arma de fogo. A captura foi feita no bairro Paupina, com apoio da Guarda Municipal de Eusébio. O suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Fortaleza, que conduz as investigações sobre o caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas por ligação telefônica ou via aplicativo de mensagens. O sigilo e anonimato das fontes são garantidos pela Secretaria.

Telefone DHPP: 85 3257 4807

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: 85 3101 0181

Sobre o assunto Thiago Brennand é levado ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros

Polícia Militar apreende drogas no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

Um indígena é morto e dois são feridos em ataque na Terra Yanomami

Colisão entre dois aviões ultraleves deixa quatro mortos na Espanha

PMCE apreende nove espingardas no município de Poranga

Tags