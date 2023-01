Dois homens são denunciados pelo latrocínio de subtenente em Fortaleza

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou dois homens, nesta quarta-feira, 18, pelo latrocínio do subtenente do Exército Davi Linhares dos Santos, de 49 anos, que aconteceu na noite do dia 31 de dezembro de 2022. Se condenados, as penas dos dois podem somam mais de trinta anos de reclusão.

O crime ocorreu na rua Nogueira Accioly, no Centro de Fortaleza, e uma arma de fogo pertencente a Davi Linhares também teria sido subtraída. O auto de prisão apontava a participação de mais um homem no latrocínio.

Segundo o MPCE, na data do crime, o subtenente e sua família estavam caminhando em direção à Praia de Iracema para assistir à queima de fogos de Ano Novo, quando teriam sido abordados pelos dois homens em uma moto. Ainda de acordo com o MPCE, um dos acusados teria constatado uma reação de Davi Linhares e então sacado uma arma, o que resultou em um confronto corporal.

O suspeito teria então realizado quatro disparos contra o militar, que ocasionaram a sua morte. A filha do subtenente, que também foi atingida por um tiro na coxa, foi socorrida e levada a um hospital.

O homem que teria realizado os disparos fugiu mas foi preso em flagrante delito ainda na noite do dia 31. Já o outro acusado teria se escondido, mas foi preso pela Polícia Civil dois dias depois.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Ambos suspeitos estão presos e são acusados também de oito tentativas de roubo mediante ameaça.

