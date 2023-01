Subtenente do Exército é morto e filha baleada durante assalto em Fortaleza

O subtenente do Exército Brasileiro Davi Linhares dos Santos, integrante do Colégio Militar de Fortaleza, foi morto no último sábado, 31, no Centro de Fortaleza, durante um roubo. A filha dele, de 21 anos, foi baleada durante a ação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o subtenente de 49 anos foi abordado em vias pública por indivíduos que anunciaram o roubo. Ele foi ferido por arma de fogo, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A filha, que também foi atingida, recebeu atendimento médico e não há risco de morte.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Um dos perfis do Colégio Militar de Fortaleza lamentou a morte de Davi.