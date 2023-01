Chuva em Fortaleza: Defesa Civil registra quatro ocorrências de risco de desabamento

Também aconteceu um desabamento no bairro Floresta, mas as informações ainda não foram divulgadas. A quantidade de chuva em Fortaleza após as 7 horas da manhã serão computadas em balanço de amanhã da Funceme

A chuva em Fortaleza desta quarta-feira, 18, causou pelo menos quatro ocorrências de risco de desabamento, de acordo com a Defesa Civil do Ceará. Foram duas ocorrências na Barra do Ceará, uma no Bairro Ellery e outra no Jardim das Oliveiras.

Segundo a Defesa Civil, também houve um desabamento no bairro Floresta. Entretanto, as informações ainda não foram divulgadas.

Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que a chuva máxima registrada na Capital entre as 7 horas dessa terça-feira e as 7 horas desta quarta-feira, 18, foi de 2 milímetros (mm).

As precipitações que caíram durante esta manhã e causaram alagamentos em diversas vias de Fortaleza, como as avenidas Monsenhor Tabosa e Heráclito Graça, serão registradas somente no balanço que compreende o período das 7 horas desta quarta até as 7 horas de quinta-feira, 19.

O POVO também entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para saber sobre os impactos da chuva no trânsito e na rede semafórica da Cidade. A matéria será atualizada assim que a demanda for respondida. (Colaboraram Gabriel Damasceno e Marcela Tosi)



