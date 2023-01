Preso suspeito de latrocínio que vitimou subtenente do Exército no Centro de Fortaleza

Foi preso um suspeito do latrocínio que vitimou o subtenente do Exército Brasileiro Davi Linhares dos Santos, de 49 anos, caso ocorrido no último sábado, 31, no Centro de Fortaleza. Cauã Gomes Moreira, de 18 anos, foi detido na noite dessa segunda-feira, 2, ainda em estado de flagrante, no bairro Praia de Iracema, na Capital. Ele chegou a tentar fugir da abordagem, mas foi capturado, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Conforme o auto de prisão em flagrante, três homens participaram do latrocínio. O roubo foi anunciado quando o militar estava em uma confraternização de fim de ano com familiares. Conforme a SSPDS, ele, que estava armado, reagiu à ação e foi baleado. Linhares chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na ação, a filha do militar também foi baleada, na virilha, mas não corre risco de morte.



As forças de segurança ainda buscam os dois outros suspeitos pelo crime, assim como a arma da vítima. Em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 3, a Justiça converteu a prisão em flagrante de Cauã em prisão preventiva.



“Destarte, a sua soltura acarreta imediata ofensa à ordem pública e, acaso ocorresse, nesse momento, o sentimento de banalidade da prática delitiva, poderia se fortalecer e contribuir para a continuidade dos delitos contra o patrimônio”, escreveu na decisão o juiz Evaldo Lopes Vieira.



Durante a audiência de custódia, o suspeito do crime afirmou ter sido agredido por policiais militares no momento da prisão, o que levou o magistrado a determinar envio de ofício à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) para apuração do relato.



Contra Cauã ainda havia um mandado de busca e apreensão por um ato infracional análogo ao crime de extorsão mediante sequestro, que teria sido praticado por ele quando ainda era adolescente. A ordem judicial também foi cumprida.

Linhares era lotado no Colégio Militar de Fortaleza, que publicou nota de pesar pela morte do suboficial. “O Comando do Colégio Militar de Fortaleza expressa as mais sinceras condolências por esta inestimável perda, e roga a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos”, diz nota emitida pela instituição.



