Rua recebe drenagem emergencial após chuva deixar moradores ilhados em Fortaleza

Via localizada no bairro Bom Jardim ficou intransitável após a chuva dessa segunda-feira, 17, com acúmulo de entulho, esgoto e lixo em frente às residências

A rua Magnólia Melo, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, recebeu serviço de drenagem emergencial nesta terça-feira, 17, um dia após a chuva que deixou os moradores da localidade praticamente ilhados. Máquinas da Prefeitura estiveram no logradouro logo nas primeira horas da manhã para retirar o excesso de lama e entulho que se acumulou no meio da via.

A rua ficou intransitável durante a precipitação dessa segunda-feira, 16, e muitos moradores tiveram as casas invadidas pela água. Segundo o líder comunitário João Batista, 60, o alagamento teve como causa uma obra de urbanização inacabada. "Começaram a colocar piso intertravado aqui, fizeram pela metade e está com mais de seis meses que não voltaram para finalizar", relata.

O POVO visitou a rua ainda em dezembro de 2022 e mostrou que a interrupção da obra gerou pontos de acúmulo de água e esgoto em frente às residências. Naquela ocasião, os moradores já demonstravam preocupação com a proximidade do período chuvoso. "[...] Quando chegar o inverno vai entrar água na minha casa, vai encher (de água)", disse, à época, a dona de casa Antônia Paixão.

A rua não tem saneamento básico e também não há pontos para escoamento de água da chuva. Apenas metade da via recebeu a pavimentação. O trecho não urbanizado foi o mais afetado, acumulando lixo, pedras de concreto e areia provenientes da obra paralisada. Os próprios moradores retiraram parte da sujeira após a chuva, antes da chegada das máquinas, nesta terça.

Segundo João Batista, os funcionários prometeram concluir a drenagem até a próxima quinta-feira, 19. "Eles disseram que depois da limpeza vão colocar as pedras [piso intertravado] na parte que está faltando", conta. As obras da rua Magnólia Rocha fazem parte de um projeto de urbanização que contempla outras 57 vias no Bom Jardim com instalação de piso intertravado e rede coletora de esgoto.

Em nota enviada para o O POVO na segunda-feira, 16, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) afirma que "realiza obras de urbanização em 58 ruas da comunidade Marrocos, no bairro Bom Jardim". A rua Magnólia Melo está contemplada dentro do projeto de urbanização e "já conta com parte da rede coletora e da nova pavimentação em intertravado finalizadas".

A Seinf informa ainda que todo o projeto de urbanização da comunidade está com 68% de andamento e dentro do cronograma de obras, que tem previsão de entrega para setembro deste ano.

