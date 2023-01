Cursos de libras estão com inscrições abertas à população

Em um mundo cada vez mais preocupado com a inclusão social, o estudo de libras tem se tornado mais difundido. Sendo assim, diferentes cursos estão sendo ofertados pela esfera pública para que o aprendizado da linguagem de sinais possa se tornar mais acessível.

Os interessados em aprender a língua possuem um catálogo de opções. O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), ligado à Prefeitura de Fortaleza; o Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece), do Governo do Estado; e o Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES) oferecem cursos de libras para a população. O Imparh e o Creaece estão com inscrições abertas para novas turmas.

O estudante de Medicina Fernando Parahyba foi um dos concludentes do curso ofertado pelo Creaece no ano passado. Ele aponta que a formação possibilitou um contato mais próximo com a linguagem de sinais. “A experiência foi muito boa. Todos os professores eram surdos, o que possibilita uma interação mais íntima com a língua. Cursar libras abre uma janela de oportunidades”.

Parahyba e alguns colegas de graduação chegaram a criar a Liga de Libras e Atenção à Saúde (LILAS), voltada aos surdos. O projeto aborda elementos de ensino e pesquisa sobre pessoas que sofrem com surdez.

O ensino de libras no Brasil está amparado pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), criado ainda no século XIX. Em 2002, a Língua de Sinais foi reconhecida oficialmente como um idioma nacional por meio da Lei nº 10.436.



Imparh



As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro. Os interessados precisam acessar o Catálogo de Serviços da Prefeitura de Fortaleza, área Educação. Uma taxa no valor de R$300 é cobrada para que a matrícula seja efetivada. Não é preciso fazer prova de seleção, sendo necessário preencher um formulário de inscrição disponível no site do instituto.

Creaece

A matrícula vai ficar disponível até o dia 20 de janeiro. O curso, que acontece de maneira presencial, é realizado durante dois semestres consecutivos, com uma carga horária de 200 horas. Para realizá-lo, o pretendente precisa ter ensino fundamental completo. As inscrições vão ser realizadas na sede do Creaece, localizada à Rua Graciliano Ramos, 52, Fátima.





