Espigões da Beira Mar: audiência pública vai debater concessão

Uma audiência pública para debater a concessão dos espigões da Beira Mar será realizada pela Prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira, 19. Os espigões localizam-se no encontro das avenidas Desembargador Moreira, no bairro Meireles, e Rui Barbosa, na Praia de Iracema. O evento será online e aberto ao público, com início previsto para às 9 horas.

Para participar, é necessário solicitar o acesso à videoconferência pelo e-mail [email protected], enviando o nome completo, telefone para contato e CPF.

A concessão dos espigões da Beira Mar está sendo organizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, por meio da Coordenadoria de Parcerias Público-Privadas (PPPFor).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A movimentação resulta de um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) lançado em março de 2019, onde foram apresentados estudos em relação às áreas para garantir a viabilidade do projeto da concessão, que tem um prazo de 16 anos.

O estudo escolhido pela Prefeitura apontou que 70% das pessoas que costumam ir a Beira Mar veem escassez de bares e restaurantes, motivando a escolha por esses estabelecimentos. Está prevista dentre as obrigações de quem obtiver a concessão dos espigões da Beira Mar melhorias urbanísticas para aumentar a ocupação dos espaços públicos.

Os projetos contarão com a ampliação dos espigões da Beira Mar por meio das estruturas em balanço, respeitando o espelho d’água, padrões de acessibilidade e ecossistema da área. O objetivo é que as intervenções já feitas para a requalificação na orla da avenida Beira Mar sejam integradas aos projetos urbanísticos.

O intuito é proporcionar o desenvolvimento sustentável da economia da região, incentivando o turismo, gerando oportunidades de negócios e empregos em Fortaleza.

Atualmente, os equipamentos são usados tanto para esporte e lazer como para evitar o avanço do mar e a possibilidade de vista panorâmica da orla. O espigão da avenida Rui Barbosa tem 270 metros de extensão e o da avenida Desembargador Moreira, 245 metros.

Quaisquer contribuições, dúvidas, sugestões e questionamentos devem ser demandados no período da consulta pública que se estende até 2 de fevereiro por meio do email [email protected]

Serviço

Audiência Pública sobre a concessão dos Espigões da Beira-Mar

Data: Quinta-feira (19/01), às 9 horas

Inscrições: [email protected] (após a inscrição, será disponibilizado um link para acesso à videoconferência)

Mais informações: (85) 3105 1573



Sobre o assunto Justiça pronuncia a júri popular homem que espancou e matou travesti em Fortaleza

Rua recebe drenagem emergencial após chuva deixar moradores ilhados em Fortaleza

Tags