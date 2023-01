Papai Noel do shopping Del Paseo falece aos 72 anos

Maxwel Goulart atuava como personagem natalino no centro de compras desde a inauguração, em 2000; shopping Del Paseo emitiu nota de pesar por falecimento

Faleceu nessa terça-feira, 9, Maxwel Goulart, conhecido por interpretar o Papai Noel durante a programação natalina do shopping Del Paseo. A informação foi compartilhada, com uma nota de pesar, pelo perfil no Instagram do centro de compras.

Maxwel tinha 72 anos, e representava o papel desde a inauguração do shopping, em 2000. A exceção foi o ano de 2020, quando não houve decoração natalina devido à pandemia de Covid-19.

À época, Maxwel chegou a gravar um vídeo, caracterizado como o personagem, para as redes sociais do shopping. Antes da chegada da pandemia, ele havia informado, no ano anterior, que não estaria presente em 2020 por problemas de saúde de familiares.

Em 2021, no entanto, Maxwel retornou ao Del Paseo. Morador de Belo Horizonte (MG), ele passava a temporada natalina em Fortaleza para incorporar o "Bom Velhinho".

Nos comentários da publicação, clientes e funcionários do shopping relembraram momentos com Maxwel. Muitos falaram que, atendendo a pedidos, ele ia caracterizado a celebrações de famílias para entregar presentes às crianças.

Outros pontuaram que gerações de crianças tiveram Maxwel como a imagem física do Papai Noel. Um cliente chegou a comentar que levou, ainda nos anos 2000, os filhos para tirar fotos com o personagem e, mais recentemente, repetiu a cena com um neto.

Houve ainda quem lembrasse a imagem de "turrão". Quando não estava caracterizado como Papai Noel, Maxwel era conhecido pela personalidade reclamona e desbocada. Com as crianças, no entanto, sempre mostrou carinho e alegria.

Não foram detalhadas as causas da morte de Maxwel. Também não foi publicado, pelo shopping, informação sobre velório e sepultamento.

