Sine Municipal oferta 935 vagas de emprego na Capital

Entre as posições disponíveis estão vagas para teleoperadores, auxiliares de produção e vendedores

O Sine Municipal de Fortaleza está ofertando 935 oportunidades de emprego para diferentes posições na Capital cearense. Dentre elas, 254 são direcionadas a teleoperadores, 81 a auxiliares de produção e 79 para vendedores.

Contratações, salários e exigências podem ser consultados pelo aplicativo Sine Fácil. De acordo com o órgão, as vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Também é possível obter informações sobre as posições disponíveis através dos canais de atendimento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, através do email sinemunicipal@sde.fortaleza.ce.gov.br, telefone (85) 3105-3712 ou pelo WhatsApp (85) 9.8513-4385.

Os interessados podem buscar informações sobre vagas, prazos e documentações nas unidades do Sine Municipal, nos bairros Aldeota, Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira. Nos locais, também são ofertados serviços como atendimento presencial para consultoria de elaboração de currículo e cadastro do seguro-desemprego.

Empregadores podem entrar em contato com o Sine Fortaleza através do número (85) 9.8970-3532, para ofertar vagas à população.



Vagas disponíveis:

Teleoperador (254);

Auxiliar de linha de produção (81);

Vendedor (79);

Motorista entregador (33);

Garçom (30);

Estoquista (22);

Cumim (20);

Ajudante de motorista (15);

Cozinheiro (12);

Eletricista (11);

Demais vagas podem ser consultadas pelo aplicativo Sine Fácil ou pelos canais de atendimento remoto e presencial do Sine Municipal.

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

E-mail: sinemunicipal@sde.fortaleza.ce.gov.br

Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações)

Sedes do Sine Municipal

Avenida Bezerra de Menezes, 459, Farias Brito, 60325-005

Avenida Jovita Feitosa, 1264, Parquelândia, 60455-411

Avenida Augusto dos Anjos, 2466, Siqueira, 60730-125



