Educar Sesc Fortaleza está com matrículas abertas até o fim de janeiro

A Rede de Ensino Sesc Ceará está com matrículas abertas durante todo o mês de janeiro para o ensino médio na Unidade II do colégio Educar Sesc Fortaleza, com vagas limitadas. O sistema de ensino é adequado à proposta do Novo Ensino Médio que em breve entrará em vigor.



As turmas disponíveis são para o período da manhã e da tarde para os estudantes que já finalizaram o 9º ano do ensino fundamental. A instituição conta com novas salas de aula, laboratórios bem equipados e materiais didáticos inclusos no valor pago na mensalidade.

Além disso, em parceria com o Senac Ceará, o Sesc está ofertando dois cursos profissionalizantes, que são: Programação de Jogos Digitais e Administração.



Serviço

Matrículas Educar Sesc Fortaleza II

Informações pelos Telefone: (85) 3270 5400/ (85) 99412 0118 ou pelo site



