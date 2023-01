Fortaleza concorre como finalista para sediar evento da ONU sobre desenvolvimento urbano

Cidade é a única do Brasil concorrendo ao posto de sede do evento, segundo Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza

Fortaleza é uma das cidades que poderá sediar a 13ª edição do Fórum Urbano Mundial, em 2026. O evento, promovido pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), escolhe um centro urbano a cada dois anos para ser palco do encontro sobre desenvolvimento urbano. Em 2022, Katowice, na Polônia, foi a escolhida. Já a próxima edição, em 2024, acontece em Cairo, no Egito.

Segundo o superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) e vice-prefeito da Capital, Élcio Batista (PSB), Fortaleza passou na primeira fase de avaliação da sede do evento. Nesta próxima etapa, a Prefeitura deve entregar até o fim do primeiro semestre um dossiê para os avaliadores. Fortaleza é a única cidade do Brasil concorrendo, de acordo com Élcio.

“Isso promove a Cidade no mundo todo. Fortalece a marca da Cidade como inovadora, que está passando por transformações urbanas e pode ser exemplo para outras cidades”, afirma. O vice-prefeito explica que a ideia é apresentar Fortaleza como uma cidade propensa para experimentar novas políticas públicas e pesquisas. Para ele, isso acontece devido à cultura receptiva da população e as iniciativas valorizadas pelas instituições municipais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Essa abertura faz com que a gente possa se apresentar como um campo de experimentação aberto”, diz. Além disso, o evento promete ainda impactar no setor do turismo, já que movimenta pessoas de diversos países do mundo para a sede escolhida.

Na edição de 2022, na Polônia, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que as cidades são centrais para os desafios enfrentados atualmente pela sociedade, como crises na saúde, igualdade de gênero, infraestrutura e serviços urbanos, mudanças climáticas, entre outros. Durante o fórum, diversas questões envolvendo a urbanização das cidades são discutidos.

Sobre o assunto Carnaval em Fortaleza: confira as datas e os polos da programação

Prefeitura de Fortaleza realiza primeiro mutirão contra arboviroses

Tags