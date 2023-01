De férias em Fortaleza: saiba onde aproveitar o tempo livre com a família

Que Fortaleza é rica em pontos turísticos, muitos já sabem. Mas, durante as férias do trabalho e com as crianças em casa, as despesas acabam aumentando, as pessoas tendem a dedicar mais tempo em frente às telas e a velha promessa de manter uma “vida saudável” acaba ficando só no papel.

Pensando em mudar esse cenário, quais seriam as melhores opções para quem deseja sair da rotina na semana, aproveitar o dia com atividades ao ar livre e gastar pouco? O POVO listou alguns lugares para conhecer e reunir amigos e famílias neste período. Confira.

Praça do Lago Jacarey

Para quem procura um ambiente amplo e com atividades diversas para toda a família, a praça no entorno do Lago Jacarey é uma excelente pedida. O espaço conta com brinquedoteca e aluguel de brinquedos para os pequenos se divertirem, academia ao ar livre, vastas opções de restaurantes, lanchonetes e barraquinhas com venda de comida, feirinha com bazar e venda de artigos infantis, além da possibilidade de praticar caminhadas e ciclismo, com as bicicletas do projeto Bicicletar para adultos e crianças.

A família cearense radicada em Cuiabá, no Mato Grosso, composta por Lidiane Lima, Aldo Maia e a pequena Mariana, de 6 anos, conta que decidiu passar as férias na casa da avó, em Fortaleza, e desde dezembro têm aproveitado juntos as praças e parques da Capital. O favorito de Mariana é o Lago Jacarey, especialmente pelas pinturas em tela e gesso disponíveis para venda no estande da dona Luizianne Miranda, o “Pintando O Sete”.

Após a reforma, Luizianne e outros comerciantes da praça relatam que o ambiente ganhou vida. O garçom Bruno Rodrigues, do Point do Lago, afirma que um ponto positivo para quem trabalha por lá é a geração de renda para o comércio local. “À noite, é tão movimentado que quase não temos nem mesa suficiente para todos os clientes. Ficou muito bonito aqui e é muito bom para trazer a família, por ser seguro e ter muita variedade de coisas para fazer”, diz.

O casal formado pela supervisora Nayane Alves e o analista de negócios Matheus Chaves vem de outro bairro para pedalar na praça. Tendo começado a praticar ciclismo recentemente, eles pontuam que o Lago Jacarey, por ser um ambiente tranquilo e amplo, é ótimo para quem deseja começar a se exercitar nas férias. Porém, eles alertam que o trânsito para quem vem de bike para o local pode ser perigoso, considerando que alguns motoristas desrespeitam a ciclofaixa nos momentos de pico na semana.

“É preciso ter cuidado e atenção, especialmente para quem está começando no pedal, aqui costuma ficar lotado e o trânsito, por ter passado a ser só uma faixa depois da reforma, fica um pouco caótico dependendo do dia. É sempre bom chegar cedo”, afirma Nayane.

Serviço

Atividades na Praça do Lago Jacarey

Endereço: Av: Viena Weyne - Cambeba, Fortaleza - CE, 60822-180













Parque Rachel de Queiroz

Outra opção para levar a criançada nas férias é o Parque Rachel de Queiroz. Localizada no bairro Presidente Kennedy, o espaço recém-reformado é o maior do município e segundo maior do estado, com 10 km de extensão e área total de aproximadamente 203 hectares. Lá, as crianças e famílias podem ser contempladas com diversas atividades de lazer, como um playground gratuito para as crianças e outro para os animais de estimação, espaço para fazer caminhadas, correr e andar de bicicleta e vários trailers com venda de comida, que vão de sorvete à pizza.

Uma das famílias que sempre frequentam o Parque, é a da servidora pública Natália Martins, seu esposo Orlando Nobre, aposentado e microempresário, o filho Marcos, de 10 anos, e o cachorrinho e xodó da família, o Duque, de 2 meses. A mãe conta que acredita ser fundamental dedicar esse tempo em família e, por isso, eles tentam vir pelo menos duas vezes na semana, no final da tarde, para passear pelo local e curtir o ambiente enquanto o filho joga bola.



Entre os pontos positivos do parque, um que merece destaque é o incentivo aos esportes. O local conta com três quadras, uma para basquete, outra para vôlei de areia e um campo para futebol. Organizado por projetos dos próprios moradores, as escolinhas de esporte são realizadas três vezes na semana e é separada por turmas com faixas etárias semelhantes.

Mariana Costa, de 13 anos, é uma das atletas de vôlei que faz parte do projeto. Segundo ela, “antes o espaço da praça era perigoso, não tinha iluminação e era só mato”. Agora, requalificado, ele se tornou um de seus lugares favoritos para aproveitar as férias. “É muito legal ter esse incentivo aos esportes para as crianças, a gente não pode brincar na rua por causa dos carros e por ser perigoso, e agora a gente pode aproveitar tudo isso”, relata.

Outro destaque do parque é o imenso gramado verde, ótimo para realizar piqueniques. O grupo de amigos composto por Gabi e Lethicya, de 16 anos, e Díbio, Thais e Isadora, de 17 anos, tiraram um tempo livre dos estudos para se reunirem no local. Trouxeram alguns petiscos, guloseimas e uma bola para jogar altinha. “Depois de ficar tanto tempo em casa, por conta da pandemia [da Covid-19], poder se reunir e aproveitar as férias juntos é um alívio”, conta Lethicya.

Serviço

Atividades no Parque Rachel de Queiroz

Endereço: Presidente Kennedy, Fortaleza - CE, 60020-181

Parque Dom Aloísio Lorscheider

“Novinho em folha”, o Parque Dom Aloísio Lorscheider promove lazer e esporte para todas as idades no bairro Itaperi, em Fortaleza. O complexo, que está em funcionamento há quase 10 meses, e onde antes funcionava o Instituto Penal Professor Olavo Oliveira I (IPPOO I), maior presídio do Ceará, hoje representa oportunidades e geração de renda e de muita diversão para a comunidade.

O parque dispõe de areninha, brinquedopraça, academia ao ar livre, rampa de skate, quadras poliesportivas, incluindo quadra de areia, além de anfiteatro, quiosques e biblioteca. Entre as opções de esporte para praticar no local, estão o basquete, a capoeira, o treinamento funcional, futebol, futsal, ritmos, tiro com arco, beach tennis, skate e futsal. As turmas são divididas no período da manhã, tarde e noite. A iniciativa é desenvolvida em parceria com o projeto Esporte em 3 Tempos, da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv).

Além do esporte, o universo lúdico do conhecimento pode ser acessado por todos na biblioteca do Parque, que fica bem próxima aos brinquedos da praça. Já sobre a geração de renda, o parque também ganha destaque com os trailers e carrinhos em seu entorno. É possível encontrar muitas opções de comidas de rua, dentre elas, o famoso pratinho; comida típica cearense que leva arroz (ou baião de dois), creme de frango (vatapá), paçoca e salada.

Serviço

Atividades no Parque Dom Aloísio Lorscheider

Endereço: Av. Bernardo Manuel - Dendê, Fortaleza - CE, 60714-222

Praça Martins Dourado

Aos que buscam aconchego para assistir ao pôr do sol no fim da tarde, a Praça Martins Dourado é uma boa alternativa. O espaço, cercado de prédios, surge como um escape rumo à natureza. A praça conta com playground para as crianças, vários bancos e uma quadra.

Já para o público da terceira idade, há possibilidade de praticar xadrez em uma das mesas destinadas ao jogo, enquanto se delicia com o cafezinho da padaria que fica nas proximidades. Comparado aos demais locais citados na reportagem, a Praça Martins Dourado pode parecer pequena, mas é um ambiente confortável e familiar para quem deseja aproveitar as férias com tranquilidade.

Serviço

Atividades na Praça Martins Dourado

Endereço: R. Bento Albuquerque, s/n - Cocó, Fortaleza - CE, 60190-080

Parque da Liberdade - Cidade da Criança

Aos poucos, vem se tornando um clássico nos passeios por Fortaleza, mas é sempre bom lembrar que o Parque da Liberdade ou Cidade das Crianças, no Centro, é um prato cheio para quem gosta de contemplar belas paisagens e conhecer mais sobre a história do município.

Para a criançada, o parque conta com um circuito de ilhas pedagógicas, com brinquedos e objetos lúdicos que estimulam diferentes aspectos do desenvolvimento infantil. Além disso, o projeto Bicicletar também está presente no local, garantindo a mobilidade e incentivando a prática desportiva.

Serviço

Atividades no Parque da Liberdade - Cidade da Criança

Endereço: R. Pedro 1, s/n - Centro, Fortaleza - CE, 60035-100

