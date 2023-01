Seis pessoas presas por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo em Fortaleza

Seis pessoas foram presas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Siqueira, em Fortaleza, suspeitas de tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira, 9 de janeiro. Elas foram encontradas em um imóvel em posse de armas, munições e “trouxinhas” de crack e cocaína.

A prisão foi feita por policiais militares da Força Tática (FT) da PMCE após serem acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para verificar um imóvel que estaria sendo utilizado para atividades suspeitas. Segundo a PMCE, no local foram encontrados uma espingarda artesanal e um revólver, além de munições, uma “trouxinha” de crack e outra de cocaína.

As seis pessoas que estavam no imóvel durante a apreensão foram presas em flagrante. O grupo foi conduzido ao 32º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Todos os suspeitos já tinham, individualmente, passagens pela polícia por porte de arma de fogo. Além disso, dois deles já tinham passagens por roubo e um deles por tráfico de drogas.

A Polícia Civil continua as investigações das ações criminosas na região.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

32º Distrito Policial: (85) 3101-6104/3101-6105

