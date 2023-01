Férias de 2023: Parque do Cocó recebe crianças e famílias no domingo

O projeto "Viva o Parque" desenvolve atividades para pessoas de todas as idades. As ações são voltadas para a realização de atividades físicas e de educação ambiental

A manhã deste domingo, 8, começou agitada no Parque do Cocó, em Fortaleza. Este final de semana marca o início das atividades do projeto “Viva o Parque” no ano de 2023. A ação oferece uma programação de práticas esportivas, educação ambiental e lazer. A presença infantil recebeu reforço pelo mês de férias escolares.

O projeto desenvolve atividades para pessoas de todas as idades. Aulas de danças, ioga, gincanas, pintura facial e outras ações. Todas voltadas para a realização de atividades físicas e de educação ambiental.

Patrick trabalha como recreador e explica que uma série de gincanas são ofertadas para os pequenos. Entre elas estão "pega-pega", "vampiro e vampirão", brincadeiras com bola, além de uma oficina de bolha de sabão.

Uma das que mais fazem sucesso entre as crianças é a pintura facial. Rosana, 43, é mãe de Mariana, 10, que decidiu pintar o rosto. Essa é a segunda vez que as duas vão ao Parque do Cocó e não sabiam da programação até chegarem ao local.

Atividades não se limitam às crianças

Aulas de dança, ioga e biodança também são realizadas. Valterlan Menezes, 44, é professor de dança de salão e começou a participar do projeto a cerca de dez anos atrás. Ele acredita que é importante que exista um evento gratuito que estimule a dança ”principalmente pela questão da saúde, porque hoje em dia a qualidade de vida é muito importante e a dança com certeza entra nesse hall da saúde”, argumenta o professor.

“É muito bom [o evento] porque motiva a pessoa a sair da ansiedade. Domingo também é um dia em que a pessoa pode vir aqui dançar, relaxar e, depois, sair para uma praia ou um passeio com a família”, conta Candido Gomes, 47. Ele mora na Cidade 2000, perto do Cocó, e costuma praticar atividades físicas no parque todos os domingos.

O projeto também propõe ações voltadas ao meio ambiente

Paulo Augusto, 23, e Tainá, 25, são estudantes de agronomia na Universidade Federal do Ceará (UFC) e são responsáveis por realizar atividades que conscientizem as pessoas com questões relacionadas à sustentabilidade.

“Temos doações de mudas para incentivar as pessoas a terem o cultivo de plantas em casa. Também temos oficinas de produção de mudas, para incentivar as pessoas a reutilizar, por exemplo, jornais e copinhos de água para colocar as mudinhas dentro”, conta Tainá.

Os estudantes também fazem trilhas guiadas. Todos os domingos eles levam um grupo de pessoas para conhecer a fauna e a flora do parque.

Parque também é um lugar de descanso e lazer

Além das atividades oferecidas pelo “Viva o Parque”, o Cocó também oferece espaços para a realização de piqueniques, aniversários e confraternizações entre familiares e amigos em meio à biodiversidade do local.

Esse é o caso de Sirleide Freire. Ela tem o costume de frequentar o parque, mas dessa vez decidiu levar toda a família junta para todos ficarem mais próximos à natureza. Ela aproveitou o evento e pegou algumas mudas para levar para sua casa. "Esse daqui é um lazer maravilhoso, se toda família viesse para cá seria bom demais”.

O projeto “Viva o Parque” não acontece apenas no Cocó. Em Fortaleza as ações também são realizadas no Sítio do Curió e no APA do Rio Maranguapinho. Em Caucaia, acontece no Parque Estadual Botânico do Ceará e no Crato no Riacho da Matinha.



A ação é desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema).

Serviço

Parque Estadual do Cocó

Dia: Todos os domingos

Horário: de 7h às 12h

Endereço: Avenida Padre Antônio Tomás, S/N, Fortaleza

Parque Estadual Botânico do Ceará

Dia: Todos os domingos

Horário: de 9h às 13h

Endereço: CE 090, rodovia que dá acesso às praias de Icaraí, Tabuba, Cumbuco e Cauípe, em Caucaia

ARIE do Sítio Curió

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12h

Endereço: Av. Prof. José Arthur de Carvalho. Em frente a Naturágua, na Lagoa Redonda, em Fortaleza

APA do Rio Maranguapinho

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12h

Endereço: Cruzamento das ruas Beira Rio e Monte Pascoal, no Canindezinho, próximo à EEEP Darcy Ribeiro, em Fortaleza

ARIE Riacho da Matinha

Dia: Todos os domingos

Horário: de 8h às 12h

Endereço: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, no município de Crato

