Prefeitura retira acampamento bolsonarista e promove revitalização na Praça Caio Prado

Lonas, caixas, isopores, água suja sendo derramada, bebidas, redes e barracas integravam o solo da Praça Caio Prado, em Fortaleza, até esta terça-feira, 10 de janeiro. Para a revitalização do local, onde bolsonaristas estavam acampados, uma força-tarefa com diversos órgãos municipais foi enviada por ordem da Prefeitura.



Foram solicitados que funcionários da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), Secretaria Executiva Regional 12 (SER 12), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza, Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec) e Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) fossem acionados.

O serviço de limpeza do espaço público foi coordenado por um supervisor, uma equipe de 12 garis, um motorista da caçamba e um operador do veículo. No início, foram removidos resíduos sólidos que estavam espalhados pelo local, seguido de varredura do piso e da capinagem da vegetação. Para completar a higienização do espaço, foi necessário lavar o piso.

Ao início da noite, os degraus e o meio-fio serão pintados. Por ser localizada no Centro, ao lado da 10ª Região Militar, entre as ruas Castro e Silva e Doutor João Moreira, a praça e seus entornos estavam sendo abrigados, e tomados, por terroristas, que ainda se corroem pela derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Em comunicado, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) afirmou que compareceu ao espaço para controlar, reforçar a segurança e garantir fluidez na Av. Alberto Nepomuceno, e ressalta que continuará no local para monitorar a rota e prevenir que ocorra a primeira intercorrência.

Danos e reparos



A fonte “Ballet Gráfico”, uma escultura-fonte composta por três cones em aço inox que giram em sentidos contrários, de autoria do artista Sérvulo Esmeraldo, fica em um cercado no meio da praça e teve que ser vistoriada por técnicos da Coordenação do Patrimônio Histórico Cultural (CPHC) da Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor) logo após a retirada da ocupação, a fim de averiguar se houve qualquer depredação.

Na avaliação, consta que a peça “não foi danificada", no entanto, "foi encontrado muito lixo entre as plantas do jardim que circunda a escultura, o qual se encontra bastante deteriorado”. “A fonte da escultura não está em funcionamento, o espelho d'água se encontra seco, a escultura em si apresenta pontos de ferrugem e o totem informativo necessita de reparo”, revela o documento. Um parecer mais detalhado está sendo elaborado por técnicos da CPHC.

A limpeza e a capina especificamente no entorno da obra já foram executadas pelas equipes da força-tarefa.

Com o objetivo de fornecer dados e estudos técnicos para a elaboração de políticas públicas de proteção e salvaguarda dos bens, a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) está elaborando licitação para a contratação de uma empresa com a finalidade de prestação de serviços de catalogação de monumentos e esculturas em vias e praças públicas da Cidade.

Equipes de Infraestrutura da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) avaliam a necessidade de reparos no piso intertravado, no piso tátil, nas rampas de acesso, nas grades metálicas que circundam o monumento do artista plástico cearense Sérvulo Esmeraldo, além de possíveis danos causados à vegetação.



