Evento promove inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho

Uma das maiores problemáticas entre pessoas trans é a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 85% deste grupo precisa recorrer à prostituição pelo menos em algum momento da vida para sobreviver.

A situação ocorre devido à transfobia. Muitas destas pessoas são expulsas de casa ainda na adolescência, tendo dificuldade para completar os estudos e conseguir uma colocação profissional. As próprias empresas não raro excluem as pessoas do processo seletivo apenas por serem trans.

Para ajudar a reduzir este problema, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) realizará na próxima quarta-feira, 16, o Oportuniza Trans. O evento será um encontro com empresas que estimulam a diversidade em seus quadros funcionais, e estão com vagas abertas para diversos cargos.

O Oportuniza Trans acontece das 13h30min às 18 horas, no Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, no Papicu. Haverá apresentação das empresas e rodas de conversa com pessoas trans que já estão inseridas no mercado de trabalho formal.

O evento acontece em colaboração com diversos órgãos públicos e privados. Participarão o Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE), o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT-CE), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Social da Indústria (Sesi); o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e o Instituto JCPM.

Até o momento, cerca de dez empresas já confirmaram participação. Na mesma tarde do evento, elas farão seleções de emprego.

Serviço

Oportuniza Trans: Encontro sobre Empregabilidade para a população Trans

Quando: quarta-feira, 16 de novembro, das 13h30 às 18h

quarta-feira, 16 de novembro, das 13h30 às 18h Onde: Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues - Rua Valdetário Mota, 970, Papicu

Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues - Rua Valdetário Mota, 970, Papicu Não é necessário fazer inscrição para participar do evento

