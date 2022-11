Defensoria em Movimento chega ao Conjunto Tancredo Neves

Dos dias 17 a 19 de novembro, a Defensoria do Estado do Ceará realiza, no Conjunto Tancredo Neves, em Fortaleza, mais uma edição do “Defensoria em Movimento”, que tem por objetivo aproximar os serviços do órgão à população.

A ação será na Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves, e para receber atendimento, é necessário agendar com antecedência. O órgão estará realizando os agendamentos nos dias 17 e 18, das 9 às 12 horas. No momento do agendamento, a equipe da DPCE esclarecerá dúvidas sobre o evento e prestará informações sobre a documentação necessária.



Os atendimentos acontecerão no sábado, 19, onde será possível buscar soluções com mediação em casos ligados a inventários, divórcios, partilhas de bens, regulamentação de visitas e guarda dos filhos e outros. Na ocasião, atendimentos jurídicos sobre questões criminais, de família, direito do consumidor, saúde e outros serviços também serão realizados. Os atendimentos acontecem apenas no período da manhã.



No Conjunto Tancredo Neves, o órgão disponibilizou uma estrutura para atendimentos, com computadores instalados na sede da Associação e cinco defensores realizarão o atendimento. “A presença da Defensoria na Associação em dias antes ao atendimento pelo defensor público é importante porque as pessoas já podem tirar as suas dúvidas e preparar a documentação”, diz a assessora de relacionamento institucional da DPCE, a defensora pública Lia Felismino.



Conforme ela, muitas vezes o acesso à Justiça não se dá apenas na perspectiva de judicialização das demandas, mas também no acolhimento dessas pessoas, na conscientização a partir da compreensão dos seus direitos e das suas obrigações. "A Defensoria em Movimento é a reafirmação do nosso compromisso de aproximação com as comunidades mais vulneráveis”, destaca a defensora.



SERVIÇO



DEFENSORIA EM MOVIMENTO



Data : 17/11 e 18/11 para agendamento e 19/11 para atendimento

Local : Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves

Endereço : Rua Beija-flor, nº 155, Jardim das Oliveiras

