Carnaval em Fortaleza: entidades se preparam para possível movimentação em dezembro

Com o cancelamento do Carnaval de 2022 em Fortaleza devido à pandemia de Covid-19, ainda no início do ano, o edital de Cultura Tradicional Popular—que visa destinar recursos às entidades que fazem os desfiles—foi modificado para atender os fins de manutenção dos grupos. As escolas, entretanto, se mobilizam para tentar fazer o desfile em dezembro, no Dia do Samba.



"Os recursos de quase R$ 14 milhões que seriam destinados ao evento, previstos na Lei Orçamentária Anual da Prefeitura de Fortaleza, foram reorientados para ações de segurança alimentar, saúde e apoio à cultura", informou a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

As atividades culturais presenciais tiveram a retomada gradual iniciada no mês de março de 2022, após período crítico da pandemia. Equipamentos como Anfiteatro da Beira-Mar, Passeio Público, Mercado Cultural dos Pinhões, Teatro São José entram para este roteiro cultural, com programações de teatro, música, cultura popular, literatura, entre outras linguagens.

Ao O POVO, o presidente da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Estado do Ceará (Acecce), Raimundo Praxedes, explicou que a situação das entidades é de espera para o mês de dezembro, quando planejam realizar movimentações no Dia do Samba. "Carnaval mesmo não vai ter. O forte do Nordeste são os maracatus e o nosso povo não é um povo carnavalesco fora de época", diz.

O Carnaval 2022 voltou a se tornar um assunto recorrente após os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo nessa última semana. Por conta da pandemia, muitos estados decidiram suspender as festas de Carnaval, como foi o caso de Fortaleza. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro adiaram os desfiles das escolas de samba para o mês de abril.

Na quarta-feira, 20, iniciaram os primeiros desfiles na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

