Sarto quer tornar Fortaleza uma referência em Festas Juninas no Brasil

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), revelou na manhã deste sábado, 30, a intenção de tornar a Capital uma cidade conhecida nacionalmente no período das Festas Juninas. O gestor comentou o tema durante evento de entrega das chaves dos boxes que compõem a nova Feirinha da Beira-Mar a ser inaugurada no próximo dia 20 de maio. Também estiveram no local a governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), e secretários das gestões municipal e estadual.



De acordo com o prefeito, o projeto, que ainda é embrionário, é tornar o período junino alencarino conhecido de forma similar ao Réveillon, que tornou-se um dos mais atrativos do País com shows de artistas renomados. “A nossa ideia é bem ousada. Para o ano que vem, a permanecerem as condições hoje estabelecidas (da pandemia), a nossa ideia é transformar Fortaleza numa cidade com um período junino excepcional”, disse.

O pedetista projeta que a ação servirá ainda como atrativo turístico. “Nós já temos essa vocação, os grandes forrozeiros do Brasil são daqui. Então por que não usar essa galera para jogar Fortaleza junto aos holofotes nacionais? Estamos com um embrião de projeto, mas aqui é assim, o carro fura o pneu e a gente troca em movimento porque a pandemia nos aprisionou durante muito tempo e está todo mundo num ritmo acelerado”, declarou.

Questionado sobre a possibilidade de um Carnaval em data alternativa em Fortaleza, Sarto disse que as festas juninas são prioridade na discussão da gestão municipal, mas não negou a possibilidade. “Essas grandes festas precisam de algum tempo para acontecer e para que a gente possa se comunicar, organizar, porque o processo público tem um certo trâmite burocrático (...) Acho que se houver possibilidade de data, de organização de um Carnaval fora de época, a gente pode estudar fazer”, encerrou.

O presidente da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Estado do Ceará (Acecce), Raimundo Praxedes, explicou ao O POVO, no último dia 25, que a expectativa das entidades é realizar eventos no mês de dezembro, em alusão ao Dia do Samba (2 de dezembro).

