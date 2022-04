Chaves de boxes da Beira Mar são entregues neste sábado; Feirinha deve ser inaugurada em 20 dias

Na manhã deste sábado, 30, os comerciantes da Feirinha da Beira Mar de Fortaleza receberão as chaves dos novos boxes. Como antecipado pelo jornalista Eliomar de Lima, a solenidade de entrega acontece a partir das 8h30min. Ao todo, 650 permissionários receberão as chaves de acesso, permissão de uso, coletes e crachás.

De acordo com a Prefeitura, a inauguração do espaço deve acontecer em cerca de duas semanas, período solicitado pelos comerciantes para se mudarem ao novo local. A Feirinha da Beira Mar funciona de domingo a domingo, das 16h às 22h, e atualmente acontece em estrutura provisória na faixa de areia.



A nova Feirinha conta com 712 boxes padronizados feitos em estrutura metálica, piso de concreto, porta de enrolar e acabamentos em chapas de alumínio e polietileno perfurado. Além disso, foram instaladas lonas tensionadas, trazendo sombreamento para o tradicional ponto de comércio de artesanato. As unidades estão distribuídas em mais de 8 mil metros quadrados (m²) urbanizados.

Além dos boxes comerciais, o local também traz estrutura para a sede da Associação dos Feirantes de Artesanato da Beira Mar (Asfabem) e um espaço para instalação de caixas eletrônicos e serviços.

A ordem de serviço para o Polo de Artesanato da avenida Beira Mar foi assinada em 13 de abril de 2021 pelo prefeito José Sarto (PDT). As obras tinha prazo de cinco meses. Em agosto, o chefe do Executivo municipal afirmou que o local seria entregue aos fortalezenses "até o fim do ano".

Na última semana, o prefeito, em reunião com o secretariado, colocou o fim de abril como prazo para a entrega. A Feirinha de Artesanato está entre as ultimas ações do projeto de revitalização da Nova Beira Mar, que teve início em agosto de 2018.

