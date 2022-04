Carteiras estudantis de Fortaleza têm validade prorrogada até 31 de maio. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) destacou que o documento de 2021 pode continuar sendo utilizado. Até abril, conforme a Etufor, foram solicitadas 180 mil carteiras e já foram liberadas para confecção e devem ser entregues pelas entidades estudantis nos estabelecimentos de ensino.

A Etufor informou que, no ano passado, foram 255 mil carteiras emitidas e ressalta que os estudantes que já fizeram a solicitação devem pedir à instituição de ensino que confirmem a matrícula no site da Etufor. O estudante pode acompanhar o processo nesse site. O órgão ressalta que as novas carteirinhas já saem desbloqueadas, prontas para uso no transporte público, e os créditos existentes são transferidos para o novo documento.

Para solicitar

Documentos: declaração de matrícula e comprovante de residência atualizados, RG e CPF

Realizar ou atualizar a biometria facial

Agendamento para atendimento presencial deve ser realizado neste site: https://etuforweb.fortaleza.ce.gov.br/

