Três áreas em Fortaleza têm mar próprio para banho no feriado de Tiradentes

Dos 32 postos de medição da Semace, 25 indicaram poluição da água acima do nível considerado aceitável; sete trechos com mar próprio para banho em Fortaleza representam apenas três áreas

Quem pretende aproveitar o feriado de Tiradentes nas praias de Fortaleza pode ter dificuldades em encontrar um trecho adequado para dar um mergulho. Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), apenas três áreas na Capital estão com mar próprio para banho.

Embora as medições normalmente sejam feitas a cada sete dias, o boletim mais recente disponível no site da Semace é de 13 de abril. Deste modo, os dados podem estar defasados em relação à situação atual.

Sobre o assunto Guarda Municipal de Fortaleza resgata 20 vítimas de afogamento

Covid-19: passaporte de vacinação continua sendo obrigatório no Ceará

Fortaleza amanhece sob fraca chuva na quarta-feira; Ceará tem céu aberto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maior área com mar próprio para banho em Fortaleza fica na região central. O trecho vai da Volta da Jurema, na altura da rua Júlio Ibiapina, até a comunidade do Poço da Draga, na divisa entre a Praia de Iracema e o Centro. A região compreende cinco postos de medição, do 16 ao 20.

Os outros dois trechos de mar próprios para banho em Fortaleza representam, cada um, apenas um posto de medição. O primeiro, no litoral Leste, fica entre a foz do rio Cocó e a rua Sabiaguaba, no Edson Queiroz, no posto 67. O segundo, no posto 23 do litoral Oeste, vai da avenida Filomeno Gomes até a rua Padre Mororó, no Moura Brasil.

Todos os demais trechos do litoral de Fortaleza foram considerados impróprios para banho, na análise realizada pela Semace em 13 de abril. O órgão também recomenda evitar a entrada no mar após períodos de chuva intensa ou caso a água apresente manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Missa de Páscoa na Catedral de Fortaleza tem maioria de fiéis sem máscara

Fortaleza registra menor número de mortes no trânsito entre janeiro e março dos últimos 20 anos

Reforma de escola em Fortaleza terá investimento de quase R$ 2,5 milhões

Incêndio atinge galpões de medicamentos do ISGH em Fortaleza

Uece retoma a oferta de atendimentos psicológicos emergenciais gratuitos

Chácara do período colonial pode ser demolida em Fortaleza; veja fotos

Messejana recebe nova unidade do VetMóvel a partir desta quinta-feira

Casos de Chikungunya em Fortaleza aumentam mais de 300% entre 2021 e 2022

Tags