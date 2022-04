Uece retoma a oferta de atendimentos psicológicos emergenciais gratuitos

As consultas podem ser agendadas e ocorrem de segunda à sexta, das 8 horas às 17 horas

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) retomou o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), em parceria com a Rede de Atenção em Saúde Mental (Redes/Lapsam), nessa segunda-feira, 18. A ação promove atendimentos psicológicos emergenciais gratuitos à comunidade.

O atendimento emergencial se caracteriza como aquele que é procurado de forma eventual, em momentos de angústia, por exemplo; diferente do paciente de Psicoterapia, que precisa ter um acompanhamento periódico.

Por ser um serviço de urgência, as marcações serão feitas para o mesmo dia do agendamento ou, no máximo, para o dia seguinte. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 85 99753-1296, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviço

Atendimentos psicológicos emergenciais da Uece



Quando: de segunda à quinta-feira, às 9 horas (presencial), às 12 horas (presencial) e às 19 horas (online);

e sexta-feira, às 9 horas (presencial) e às 12 horas (presencial).

Onde: Campus da Uece Itaperi, bloco P (Avenida Doutor Silas Munguba, 1700 - Itaperi)

