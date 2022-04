Fortaleza registra menor número de mortes no trânsito entre janeiro e março dos últimos 20 anos

No primeiro trimestre deste ano, Fortaleza registrou o menor índice de mortes das últimas duas décadas. De acordo com a Prefeitura, 26 óbitos foram contabilizados entre janeiro e março de 2022. O número representa uma redução de 65% em relação à média do mesmo período dos anos anteriores, quando foi contabilizado o óbito de 73 vítimas.

Em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 44 óbitos, a redução da mortalidade no trânsito foi de 41%. Foi em 2021 que a Capital também registrou o sétimo ano em queda no número de mortes. Durante todo o ano, foram registrados 184 óbitos nas vias de Fortaleza. O número é 51% menor em relação ao ano de 2014, que registrou 377 mortes, ano que antecede a sequência de reduções.



De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a redução no nível da mortalidade se deve a fatores como engenharia de tráfego, educação e fiscalização preventiva. Além disso, a Capital também conta com presença de agentes nas ruas e o monitoramento 24h de possíveis acidentes de trânsito, realizado pela Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito. Ao todo, são mais de 600 câmeras que acompanham a circulação de veículos em tempo real e que permitem a análise das causas de possíveis acidentes.

Cenário

Os motociclistas são os mais vulneráveis no trânsito, representando mais da metade das mortes. De acordo com levantamento da AMC, a categoria engloba 52% dos acidentes. Na segunda posição do ranking aparecem os pedestres, com 40%, seguido de ciclistas, com 4%, e ocupantes de veículos de quatro rodas, também com índice de 4%.



A maior parte dos acidentes acontece nos fins de semana entre 19 e 4 horas, o que indica a probabilidade da associação de fatores de risco como a ingestão do álcool ao dirigir e o excesso de velocidade.





