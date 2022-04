Reforma de escola em Fortaleza terá investimento de quase R$ 2,5 milhões

A escola Municipal Maria de Lourdes Jereissati, localizada no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, terá sua estrutura completamente requalificada nos próximos oito meses. Nesta segunda-feira, 18, o prefeito José Sarto assinou a ordem de serviço que autoriza o início da reforma na unidade de ensino, que tem cerca de mil alunos matriculados. Orçada em quase R$ 2,5 milhões, a obra tem previsão de ser concluída em dezembro deste ano.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), o projeto de reforma inclui a requalificação geral do prédio. Serão feitos reparos na drenagem, revisão de cobertura, pintura, recuperação de revestimentos e pisos, revitalização de ambientes, além da construção de um novo refeitório, estacionamento, ampliação e reforma da cozinha, reforma de salas de aula e administrativas, de banheiros, fachadas e espaços de convivência.



A reforma da unidade é um dos compromissos assumidos pela Prefeitura de Fortaleza no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Município e o Ministério Público do Ceará em 2018. O acordo tem como objetivo assegurar a requalificação de 200 escolas da Rede Municipal de Ensino, apontadas pelo MPCE como as mais precárias em termos de infraestrutura.

Inicialmente, as reformas deveriam ser finalizadas até o fim de 2020, mas o prazo foi estendido para dezembro de 2024. Nesses quatro anos desde que o acordo foi assinado, 39 unidades foram requalificadas e outras 41 estão com obras em andamento, segundo a SME. O número corresponde a 40% do total de escolas abrangidas pelo TAC.



Em pouco mais de dois anos e meio – tempo que ainda resta para o fim do prazo – a Prefeitura terá que reformar mais 120 unidades. Segundo o prefeito José Sarto, o prazo será respeitado. “Vamos requalificar as 200 [escolas] dentro do prazo, até o fim do mandato. Inclusive, na próxima quarta-feira, 20, na reunião do secretariado, iremos fazer um balanço sobre o que está em execução e planejar as próximas metas para alcançarmos esse compromisso”, disse o gestor em coletiva de imprensa antes da assinatura da ordem de serviço no Jardim das Oliveiras.

O evento contou ainda com a participação do senador Tasso Jereissati, cuja mãe, já falecida, dá nome à escola. “Aqui vai ser modificado praticamente tudo na estrutura. Estamos, inclusive, estudando a possibilidade de transformar essa unidade em ensino de tempo integral”, acrescentou o prefeito. Segundo Sarto, cerca de R$ 60 milhões foram aportados pela Prefeitura para investir na requalificação das 200 escolas incluídas no TAC.



A comerciante Elizabete Gomes, 39, mãe de duas alunas matriculadas na Escola Maria de Lourdes Jereissati, afirma que a estrutura da unidade já apresenta problemas há muitos anos. “O prédio tem condições precárias não é de hoje, faz tempo. Teve um dia que minhas filhas não vieram para as aulas porque a sala estava cheia d'água, por conta das goteiras. Tomara que melhore agora, com essa reforma, porque é uma coisa que está precisando urgente”, disse.



A dona de casa Sandra Cavalcante, 29, também tem um filho matriculado na escola. Segundo ela, o maior problema enfrentado pelos estudantes na unidade de ensino é a falta de ventiladores em algumas salas de aula. “O coitado [do meu filho] chega morrendo de calor em casa. Só tem [ventilador] em algumas salas. Nesses dias quentes, não sei como eles aguentam ficar dentro da sala”, reclama.



Questionada pelo O POVO, a SME informou que a oferta de melhores condições de ventilação aos alunos e professores é um dos principais pontos do projeto de requalificação da unidade de ensino. Segundo a pasta, a reforma, de um modo geral, proporcionará conforto, segurança e acessibilidade a todos os membros da comunidade escolar.



