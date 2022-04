Guarda Municipal de Fortaleza resgata 20 vítimas de afogamento

Os salvamentos foram registrados entre os dias 14 e 17 de abril, nas praias de Iracema, do Náutico e da Barra do Ceará

A Guarda Municipal de Fortaleza resgatou, durante o feriadão da Semana Santa, entre os dias 14 e 17 de abril, 20 vítimas de afogamento nas praias de Iracema, do Náutico e da Barra do Ceará.

Na Praia dos Crush, nove pessoas se afogaram devido às correntes de retorno. Na quinta-feira, 14, uma família de três pessoas foi vítima; na sexta, 15, três mulheres e dois adolescentes de 14 anos foram resgatados; e no sábado, 16, uma pessoa não identificada também precisou de ajuda. Todos foram salvos pelas equipes da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) e nenhuma delas precisou de atendimento médico.

Em outro posto da Praia de Iracema, duas mulheres ficaram à deriva no mar depois que a canoa em que praticavam esporte quebrou. Elas foram salvas sem complicações. Na Barra do Ceará, uma pessoa foi resgatada no sábado, 16, outras duas no domingo, 17. Já no Náutico, um adolescente e uma mulher também foram salvos pelos agentes.

A Guarda Municipal e equipes da ISA ficam distribuídas na orla de Fortaleza, da Barra do Ceará ao Náutico, das 8h às 17h. Para evitar acidentes, o órgão recomenda à população que procure saber com o agentes, antes de entrar no mar, quais são os melhores locais para banho.

