Incêndio atinge galpões de medicamentos do ISGH em Fortaleza

Um incêndio atingiu dois galpões do armazém de medicamentos do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) no bairro Guajeru, em Fortaleza. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o fogo teve início por volta das 23h30min dessa segunda-feira, 18. Parte da estrutura do prédio cedeu, mas ninguém ficou ferido.

Conforme o Corpo de Bombeiros, além de medicamentos, o fogo destruiu materiais hospitalares, computadores, impressoras, uma empilhadeira e paletes (estruturas de madeira usadas no armazenamento). Foram necessárias oito equipes e 108 mil litros de água para conter as chamas.

Nesta manhã, equipes dos bombeiros trabalham no rescaldo do local, próximo ao Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara.

Segundo o ISGH o fogo teve início no galpão onde estavam medicamentos e material de almoxarifado. Em nota, o Instituto afirma que "possui todos os certificados de conformidade e aguarda o parecer técnico para apurar as causas do incidente". "O instituto reitera que o galpão era assegurado e que possui um plano de contingência para garantir a continuidade dos serviços", completa.

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar é uma instituição privada sem fins lucrativos que, desde 2002, atua no segmento de gestão em saúde. Atualmente, seis hospitais estaduais e nove UPAs – sendo seis do Governo do Ceará e três da Prefeitura de Fortaleza – são geridos pelo Instituto.

