Veja o que funciona em Fortaleza no feriado do Dia de Tiradentes, na quinta-feira, 21

Em 21 de abril, o Dia da Inconfidência é celebrado como forma de referência à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, considerado historicamente como o Patrono Cívico da Nação Brasileira. Sob regime de feriado nacional, a data altera o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos em Fortaleza. Confira abaixo os horários de funcionamento durante o dia.

Sobre o assunto Casos de dengue no Brasil aumentam 95% em relação a 2021

GPA: faturamento consolidado chega a R$ 11,1 bilhões no 1º trimestre

Izolda vai assinar mais quatro memorandos de hidrogênio verde

Agências bancárias



No feriado de Tiradentes, 21 de abril, as agências bancárias estarão fechadas. No dia 22 (sexta-feira), o atendimento público acontece normalmente nas agências.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caso tenha contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de abril, você pode quitá-los, sem acréscimo, até o próximo dia útil aos feriados, ou seja, em 18 e 22 de abril.

Postos de gasolina

Os postos de gasolina terão funcionamento normal em todo o Estado nesta quinta-feira, 21. Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais do Estado do Ceará (Sindipostos), alguns abrem às 6 horas e fecham às 22 horas, mas outros postos, especialmente em autoestradas, funcionam 24 horas.





Metrofor



As linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento especial no dia 21 de abril, próxima quinta-feira, feriado nacional pela data de Tiradentes. Já os sistemas que operam na Região do Cariri e em Sobral não terão operação na data.



Na sexta-feira e no sábado (dias 22 e 23 de abril) o funcionamento será normal em todas as linhas, na Capital e Região Metropolitana, e em Sobral e Cariri. Confira os detalhes operacionais para a quinta-feira (21/4):



LINHA SUL

Sentido Chico da Silva

Manhã: 06:30, 07:00,07:30, 08:00, 08:30,09:00, 09:30,10:00,10:30,11:00.

Tarde/Noite: 17:05,17:35,18:05,18:35,19:05,19:35,20:05,20:35,21:05,21:35 e 22:05.

Sentido Carlito Benevides:

Manhã: 06:40, 07:10, 07:40, 08:10,08:40,09:10,09:40,10:10,10:40,11:10

Tarde/Noite: 17:15,17:45,18:15,18:45,19:15,19:45,20:15,20:45,21:15, 21:45,22:15.



VLT PARANGABA-MUCURIPE

Sentido late:

Manhã: 06:30, 07:11,07:52, 08:33, 09:14, 09:55,10:36,11:17.,

Tarde/Noite: 16:59,17:40,18:21,19:02,19:43,20:24,21:05 e 21:46.

Sentido Parangaba:

Manhã: 06:30, 07:11,07:52, 08:33, 09:14, 09:55,10:36,11:17.

Tarde/Noite: 16:59,17:40,18:21,19:02,19:43,20:24,21:05 e 21:46.



LINHA OESTE

Sentido Moura Brasil:

Manhã: 06:15, 07:45 e 09:30.

Tarde/Noite: 15:15,16:45 e 18:15.

Sentido Caucaia:

Manhã: 07:00,08:30,10:15.

Tarde/Noite: 16:00,17:30,19:00.



VLT DE SOBRAL E VLT DO CARIRI

Não terá operação

Lotéricas



De acordo com o Presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Ceará, Custódio Albano, o feriado de quinta-feira, Dia de Tiradentes, as lotéricas do Interior do Estado funcionam meio expediente, bem como as localizadas em áreas periféricas de Fortaleza. Já as lotéricas do Centro da Capital têm previsão para estarem fechadas.



Mercado Central



Na quinta-feira, dia 21 de abril, o Mercado Central funcionará das 8 às 16 horas, horário normal de atendimento aos clientes.



Centro Fashion Fortaleza



No Dia de Tiradentes, 21, o Centro Fashion Fortaleza estará funcionando em horário normal. As lojas abrirão às 9 horas e encerrarão atendimento às 19 horas.

Shoppings Centers



Shopping Parangaba



O Shopping Parangaba terá funcionamento normal durante o feriado de Tiradentes, 21 de abril. Lojas, quiosques, praça de alimentação, exposição Mundo Jurássico e o Game Station funcionam de 10 às 22 horas.



A academia, Selfit, estará aberta das 5h30 às 22h. O cinema (UCI) deve funcionar de acordo com os horários das sessões. Já a lotérica estará aberta das 10 às 21 horas.



O Shopping Parangaba segue todos os protocolos de segurança para garantir conforto e organização para os lojistas e clientes, sempre alinhado com as diretrizes dos órgãos competentes.



Shopping Del Paseo



Na quinta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes, o funcionamento do Shopping Del Paseo é normal. Confira os horários a seguir:



21 de abril (quinta-feira)



Lojas e quiosques: 10 às 22 horas

Praça de alimentação: 11 às 21 horas

AMC: 9 às 18 horas

Caixa Econômica Federal: 9 às 16 horas

Lojas Americanas: 10 às 22 horas

Mercadinhos São Luiz: 7 às 22 horas

SEFIN: 10h às 17h30

SEUMA: 9 às 18 horas

Via Sorte Loteria: 10 às 20 horas



Shoppings da Rede Ancar Ivanhoe



Os shopping centers do Grupo Ancar - North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping - funcionarão normalmente no dia 21 de abril (quinta-feira), data em que ocorre o feriado de Tiradentes. Nos quatro shoppings, o horário de funcionamento das lojas, quiosques e praças de alimentação é das 10 às 22 horas. O horário dos cinemas é de acordo com a programação.



O Theatro do Via Sul Shopping apresenta o espetáculo "Isso não é um culto", de Whindersson Nunes, que está com os ingressos esgotados. No Via Sul, além das lojas, quiosques e praça de alimentação funcionando das 10 às 22 horas, a Clínica Sim estará aberta de 7 às 14 horas, a academia Smart Fit de 8 às 14 horas, e a Caixa Econômica estará fechada.



Shopping Rio Mar



Nesta quinta-feira, 21 de abril, feriado do Dia de Tiradentes, as lojas, os quiosques e as operações de alimentação e de entretenimento dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 10 às 22 horas. Exceto, órgãos públicos e banco que estarão fechados, além das clínicas de saúde e academias, que abrirão com horários diferenciados. Já, as plataformas digitais de vendas, RioMar Online (www.riomarfortalezaonline.com.br e www.riomarkennedyonline.com.br), terão atendimento normal, das 10 às 21 horas.



Shopping Iguatemi



No feriado de Tiradentes, dia 21 de abril, o Shopping Iguatemi Bosque terá funcionamento normal em suas lojas, quiosques de alimentação e lazer, das 10 às 22 horas. Confira detalhes:



Lojas e quiosques: 10 às 22 horas.

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10 às 22 horas

Restaurantes: 11h às 01h

Hipermercado Extra: 7 às 22 horas

Supermercado Guará: 7 às 22 horas

Cobasi: 9 às 21 horas

Lojas Americadas: 10 às 22 horas

Lotérica: 10 às 18 horas

Immune: 10 às 22 horas

CLDO: 8 às 20 horas

Correios: 10 às 22 horas

Detran: Fechado

Polícia Federal: Fechado (e dia 22/04 também não funcionará)

Casa do Cidadão: Fechado

Cinema: 13 às 22 horas



Shopping Aldeota



No dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, o Shopping Aldeota terá suas lojas e quiosques funcionando normalmente, das 10 às 18 horas, para receber os clientes.



Shopping Benfica



Nesta quinta-feira, 21 de abril, é feriado em comemoração ao dia de Tiradentes, mas o Shopping Benfica estará de portas abertas para receber o público que busca diversão e fazer compras.

As lojas e os quiosques funcionarão normalmente. Apenas as agências da Caixa Econômica e do Santander, a Lotérica, a Casa do Cidadão, a Clínica Liv, a Prevtop, o TJCE e o laboratório estarão fechados. Dessa forma, os equipamentos do shopping funcionarão nos seguintes horários:



Lojas, Box e Quiosques: 10 às 22 horas

Praça de Alimentação: 10 às 22 horas

Casa do Cidadão: fechado

Clínica Liv: fechado

Mercadinho São Luiz: 7 às 21 horas

Lotérica: fechado

Caixa Econômica: fechado

Santander: fechado

Prevtop: fechado

TJCE: fechado

Cinemas Benfica: 12h30 às 20h15





Tags