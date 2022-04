Feriado de Tiradentes: Praia do Futuro tem fluxo intenso e operação especial dos bombeiros

Mesmo sem ter ponto facultativo na sexta-feira, fortalezenses e turistas aproveitaram nesta quinta-feira, 21, o feriado de Tiradentes para ir à Praia do Futuro. Ponto turístico da orla da Capital, a praia chama atenção pela infraestrutura das barracas e pela segurança reforçada pelos bombeiros durante os feriadões.



Entre os banhistas estava a família da servidora pública Elaine Fagundes, que é natural de Fortaleza, mas vive há 13 anos em Brasília. "Viemos na Páscoa e aproveitamos para ficar até o aniversário do meu pai, que foi ontem, e esse feriado agora de Tiradentes", conta. "Em Brasília no momento está muito quente e seco, as crianças normalmente adoecem; e a gente está fugindo disso. A praia e essa brisa são coisas que a gente não tem lá e as crianças se divertem bastante", completa, enquanto presta atenção nas brincadeiras dos filhos Rafael, 5 anos, e Emanuel, 3 anos, com os primos.



A confeiteira Tamires Vieira também contou com o feriado para visitar a família em Fortaleza. "Meu marido está de férias, então a gente pegou a folga desse feriadão e veio. A praia está muito boa, mas já a gente vai embora porque parte da família vai trabalhar hoje", afirmou. "Aí voltamos no sábado de novo!"



Sebastião Pereira conta que vende sorvetes na Praia do Futuro desde o início do ano. "Hoje está sendo um dia bom. Teve uma vendazinha que já dá para alegrar", disse. Durante a semana trabalha na construção civil e faz a venda de sorvetes nos feriados e fins de semana. "Começou parado, mas agora perto das 11 horas e de tarde o movimento aumenta".

"Hoje inicia um feriadão e notamos um elevado acréscimo populacional nas praias. Esperamos que durante a tarde mais pessoas visitem nossa orla. Por isso fizemos uma readequação para dar mais segurança ao banhista", explica o capitão Rodrigo Carneiro, da 1ª Companhia de salvamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). São 15 postos dos bombeiros, entre torres elevadas e móveis, disponíveis na Praia do Futuro. Quatro veículos (quadriciclos e com tração 4x4) são usados na operação.

Segundo Carneiro, o mote é a prevenção. "Aqui temos elementos naturais que tornam o banho e a diversão no mar um pouco mais complexos, mas com segurança e responsabilidade dá, sim, para se divertir", aponta, lembrando dos valões e correntes de retorno da praia. Ele orienta que os banhistas prefiram entrar no mar em locais próximos aos postos de guarda-vidas e que consulte os bombeiros para dicas de prevenção.

Durante o feriadão da Semana Santa, 13 banhistas foram salvos pelo Corpo de Bombeiros em praias e lagoas do Ceará. Já a Guarda Municipal de Fortaleza resgatou 20 vítimas de afogamento nas praias de Iracema, do Náutico e da Barra do Ceará.

