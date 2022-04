Trairi recebe a segunda etapa do Circuito Beach Run Brasil 2022

Com dois dias de evento, BRB Flecheiras receberá 500 atletas no litoral cearense.

A cidade de Trairi, 137 km de Fortaleza, será palco da segunda etapa do maior circuito de corridas de praia do país, o Beach Run Brasil. A BRB Flecheiras acontece neste sábado, 23, e domingo, 24, e 500 atletas já estão com presença garantida nos dois dias de evento.

No primeiro dia, serão realizadas as corridas de 5 km e 10 km, com largadas programadas para o fim da tarde. Os atletas sairão no sentido praia de Guajiru e, especialmente nos 10 km, irão subir o morro que dá acesso à Pedra da Índia, um dos pontos mais simbólicos da cidade. Nas duas distâncias, a linha de chegada será marcada pelo pôr do sol, além de apresentação de João Lucas e Banda.

No dia seguinte, pela manhã, acontecerá a Meia Maratona de Flecheiras, com trajeto de 21 km, que inclui toda a extensão da praia de Guajiru, o parque eólico e trechos por estradões ao lado de vegetação nativa. Os atletas que participarem dos dois dias receberão uma medalha especial do Desafio da Jangada, premiação para aqueles mais resistentes.

O número de participantes no circuito atingiu o limite técnico de 500 atletas e as inscrições esgotaram antes do início da competição.

“Mais que a grande aceitação com o circuito, o esgotamento das inscrições mostra que os corredores querem algo além da corrida. Na BRB Flecheiras, vão conhecer um pouco mais da vila de pescadores que se tornou um lindo destino de turistas de todos os cantos do mundo”, afirmou Ricardo Ramalho, organizador do evento e diretor da BRB Marketing Esportivo.

Circuito Beach Run Brasil 2022

A BRB Flecheiras é a segunda das quatro etapas do Circuito Beach Run Brasil no litoral do Ceará. A primeira foi realizada em fevereiro, em Jericoacoara. Depois de Trairi, as próximas fases serão em Paracuru, nos dias 6 e 7 de agosto, e na praia de Canoa Quebrada, na cidade de Aracati, em 19 e 20 de novembro. As inscrições serão abertas em breve.

Antes delas, outros dois eventos com a assinatura BRB estão confirmados e com últimas vagas abertas. Nos dias 28 e 29 de maio acontecerá a BRB Salinas, com provas de 5 km, 12 km e 21 km pelas praias de Salinópolis, no Pará. No mês seguinte, em 26 de junho, será realizada a Maratona Internacional do Ceará, com um desafiador percurso de 42 km, iniciando em Icapuí e finalizando em Canoa Quebrada.

Apenas irão participar dos circuitos atletas que tomaram pelo menos duas doses de qualquer vacina contra a Covid-19.

Por Taynara Lima/Especial para O POVO



Tags