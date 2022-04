Quem foi Tiradentes? Qual sua história e seu papel na Inconfidência Mineira

Dia 21 de abril é feriado no Brasil: a data homenageia a vida de Joaquim José da Silva Xavier, nome de Tiradentes, como ficou conhecido. Por causa de sua participação na Inconfidência Mineira, o dentista amador foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792.

História de Tiradentes

Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 12 de novembro de 1746, em Minas Gerais, durante o período Colonial. Durante a vida, possuiu vários ofícios, sendo um deles o de dentista amador, que lhe rendeu o apelido de Tiradentes.

Além de dentista, Joaquim José trabalhou como tropeiro (guia de animais e de transporte de mercadorias), minerador e mercador ambulante. Não tendo sucesso em nenhuma dessas profissões, Tiradentes conseguiu estabilidade somente no posto de alferes nos quadros da cavalaria imperial subordinada à Coroa Portuguesa.

Mesmo sendo um homem pouco erudito, Tiradentes era um convicto republicado adepto aos ideais iluministas.

Qual era o objetivo da Inconfidência Mineira que Tiradentes participou?

No século 18, Portugal tinha o Brasil como uma colônia muito lucrativa devido aos minerais encontrados na região hoje conhecida como Minas Gerais. Na época, esse território se tornou o centro econômico e cultural do país.

Os portugueses cobraram impostos altos sobre todo o ouro brasileiro. Devido à exploração desse minério e a sua consequente diminuição do volume disponível, Portugal aumentou ainda mais as taxas do ouro e as medidas repressivas ao Brasil.

Por esse motivo, os brasileiros revoltaram-se contra a Coroa Portuguesa e esse movimento ficou conhecido como Inconfidência Mineira.

Inspirados pelo iluminismo, os inconfidentes planejavam matar o governador da capitania e declarar o republicanismo em Minas Gerais. No entanto, o movimento - considerado elitista - não chegou a acontecer porque Joaquim Silvério dos Reis denunciou a revolta e todos os envolvidos a fim de que a Coroa Portuguesa perdoassem suas dívidas.

Como terminou a Inconfidência Mineira e por que só Tiradentes foi enforcado?

A investigação e o julgamento dos inconfidentes durou 3 anos e todos os envolvidos foram condenados. No entanto, a maioria dos participantes da Inconfidência Mineira era homens cultos e ricos; a maioria conseguiu diminuir ou anular sua pena devido às suas poses. Somente Tiradentes, que não pertencia a elite e que falou abertamente sobre a revolta durante as investigações, recebeu pena máxima.

Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. O resto de seu corpo foi esquartejado e espalhado pela estrada de Ouro Preto. Já a sua cabeça, foi exposta na praça central da cidade. A punição de Tiradentes foi usada como ameaça para evitar futuras rebeliões.

Feriado de Tiradentes, herói e Patrono da Nação Brasileira

No período de Proclamação da República, a figura de Tiradentes foi exaltada como herói para os republicanos brasileiros. Por isso, em 21 de abril de 1965 foi estabelecido o feriado em sua homenagem (Lei N. 4.897). Na mesma lei, Joaquim José da Silva Xavier recebeu o título de Patrono da Nação Brasileira.

