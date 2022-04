Sucuri gigante é flagrada por guia de turismo durante passeio no MS; vídeo

A serpente ficou tranquila com a presença das pessoas, que se surpreenderam com o seu tamanho

Uma sucuri de aproximadamente 6 metros foi vista no rio Barra da Sucuri, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul. O momento foi registrado no último domingo, 17, por um guia turístico que fazia um passeio de flutuação, com um grupo de turistas.

O guia que captou as imagens, Eder Patrocínio da Cruz, de 38 anos, contou em entrevista ao portal de notícias G1, que avistar uma cobra no fundo das águas do rio é algo raro, e que o tamanho da serpente o surpreendeu. "Chego a fazer três passeios de flutuação por dia no rio e não vemos isso, é muito gratificante e raro. Todos ficaram em choque com o tamanho da sucuri", disse.

O flagra foi feito por meio de uma câmera própria para gravações debaixo d'água. O guia relatou que conseguiu captar o momento, quando ele estava descendo as águas do rio, localizado na cidade de Bonito, e que logo quando avistou a sucuri do lado esquerdo do barco, chamou a atenção do seu grupo para que pudesse admirá-la.

Éder disse ainda que a cobra estava tranquila com a presença dos turistas, e que o tamanho do animal não assustou o grupo, mas deixou todos encantados ao se aproximarem do réptil.

Sobre a sucuri

As sucuris são serpentes que fazem parte do gênero Eunectes, ou seja, elas apresentam hábitos de vida semiaquáticos e que podem ser observadas em ambientes aquáticos rasos e cobertos por vegetação aquática.

As serpentes dessa espécie são conhecidas pelo seu tamanho e, principalmente, pela sua força. Elas também são conhecidas como anacondas, sucurijus, viborões e boiaçus e pertencem à família Boidae, a mesma da Jiboia.

