Rota da Cachaça estreia com foco no turismo de experiência com sabores e cultura do Ceará

Trilha etílica quer fomentar a economia e novos trajetos projetam incluir o Interior do Estado

Seja pura, com tira-gostos ou misturada junto de ingredientes especiais para fazer drinks famosos como a caipirinha, a cachaça é uma paixão nacional que agrada os mais diversos paladares, e agora é também uma aposta do turismo para fomentar a economia em Fortaleza no pós-pandemia.



Moradores da Capital e turistas que tiverem a cidade como destino têm mais um atrativo para vivenciar experiências gastronômicas: a Rota da Cachaça. Lançado pela Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) nesta quarta-feira, 20, o roteiro vai oferecer um passeio que reúne a degustação de diferentes tipos do destilado harmonizados com petiscos regionais.

O lançamento da Rota da Cachaça também incentivou a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) e a Associação do Turismo Rural para que novas rotas sejam criadas e se expandam para o Interior do Estado, onde a maioria dos produtos é feita.

Anya Ribeiro, presidente da Associação, explica que a parceria pretende aliar o roteiro de Fortaleza com a experiência do turismo rural, levando as pessoas a conhecerem as fábricas de cachaça artesanal do interior, por exemplo.

“Fortaleza tem um pouco daquilo que é do Interior, e os produtos que são vendidos, como queijo, cachaça, hortaliças, feijão, muito vem do Interior. Como nosso trabalho é de desenvolver negócios na área rural dos municípios, Fortaleza como âncora do turismo vai ser o ponto final, mas nós vamos integrar os municípios onde esses produtos são feitos”, anuncia.

Segundo Anya, “será realizada uma série de eventos com essa conexão entre Cariri, Ibiapaba, Aquiraz, conectando os pontos de lá e integrando o turismo, porque a ruralidade está em todo o território do Ceará”.

Na avaliação de Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-CE), a iniciativa deve movimentar negócios por meio do turismo. “Ela movimenta todo o turismo da cidade e uma das alavancas é a gastronomia, são os bares e restaurantes, então conseguir aliar isso a uma riqueza do Ceará como a cachaça de alta qualidade que é feita aqui, e que muitas vezes o próprio cearense não conhece, vai movimentar toda a cadeia de negócios, e a sociedade acaba sendo beneficiada”, destaca.

“A ideia é que tenham outras rotas, porque imagina para quem quer mais, ir até a serra, ao Interior? Você retém esse turista e tem esse desdobramento”, projeta o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira.

Depois da “quinta do caranguejo”, a “quarta da cachaça”

A Rota da Cachaça implementará em todas as quartas-feiras um profissional disponível para acompanhar as visitas dos turistas e consumidores em cada estabelecimento. O foco é que neste dia da semana, cada estabelecimento tenha um profissional à disposição para explicar aos clientes sobre os sabores e histórias das cachaças que integram o cardápios do referido estabelecimento.

O projeto, que tem parceria com a Abrasel-CE e visa estimular o turismo de experiência, vai passar, inicialmente, por cinco estabelecimentos: Arupempa/Complexo Pirata, Cantinho do Frango, Embaixada da Cachaça, Giz Cozinha Boêmia e Raimundo do Queijo.

“A escolha dos estabelecimentos foi feita à dedo, desde o Giz, que é um bar contemporâneo, ao Raimundo do Queijo, que é um dos lugares mais tradicionais da cidade, passando pela nossa Praia de Iracema e por duas referências no coração da Aldeota que são o Cantinho do Frango e a Embaixada da Cachaça”, elenca o secretário Alexandre Pereira.

“A operadora Wee Travel já montou um pacote para pegar os turistas às quartas-feiras e fazer esse roteiro, que tem a degustação e também um souvenir que é um copinho da rota para levar quando for embora. Mas muito mais que um produto turístico, a gente está criando um produto para o fortalezense, porque à medida em que a cidade se torna mais interessante para quem mora aqui, também se torna interessante para qualquer turista”, pontua o titular da Setfor.

Para o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, é importante que haja políticas públicas na área de turismo que favoreçam a cidade. “Produtos que nós mesmos possamos nos identificar, apreciar e divulgar são fundamentais porque o turismo talvez seja hoje a principal indústria da cidade de Fortaleza. O que a gente está fazendo aqui é celebrando, criando e cultivando a economia criativa”.

Proprietário do conhecido Raimundo dos Queijos, o senhor Raimundo Oliveira Araújo declara: “não sei nem agradecer, foi a coisa melhor que eu já senti. Para mim representa um reconhecimento”.

Conheça o cardápio de endereços da Rota da Cachaça de Fortaleza:

Arupemba / Complexo Pirata

Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema

Quarta a sábado (16h às 23h)



Cantinho do Frango

Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota

Segunda a quinta (10h às 16h)

Sexta (10h às 22h)

Sábado e domingo (10h às 19h)



Embaixada da Cachaça

Rua João Brígido, 1245 - Joaquim Távora

Segunda a quarta (10h30 às 23h)

Quinta e sexta (10h30 às 00h)

Sábado (10h30 às 20h)



Giz Cozinha Boêmia

Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles

Segunda a quinta (17h às 00h)

Sexta a domingo (12h às 00h)



Raimundo do Queijo

Rua General Bezerril, 151 - Centro

Segunda a sexta (7h às 16h30)

Sábado e domingo (7h30 às 13h30)

