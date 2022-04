Feriado de Tiradentes deve ter céu aberto e chuvas isoladas no Ceará; veja previsão

Para sexta, a tendência se mantém, com os maiores acumulados sendo previstos para o Noroeste e Sul do Estado. No sábado, há chances de chuvas em todas as regiões

O feriado de Tiradentes deve ser de céu aberto e chuvas isoladas no Ceará. Segundo a (Funceme), nesta quinta-feira, 21, a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. Chuvas isoladas podem acontecer no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no Cariri. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

Para sexta-feira, 22, a tendência se mantém, com os maiores acumulados sendo previstos para o Noroeste e Sul do Estado. As chuvas devem ocorrer de isolada e com intensidade variando de fraca a moderada.

Já no sábado, 23, há possibilidade de chuvas em todas as macrorregiões. A intensidade deve variar de moderada a forte no centro-norte e de fraca a moderada na porção sul do Ceará.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, bem como em razão de efeitos locais, como sistema de brisa, temperatura, relevo e umidade.

Sobre o assunto Açude do Cedro registra volume de água pela primeira vez no ano

Ceará e Fortaleza não terão ponto facultativo na sexta após o feriado de Tiradentes

Veja o que funciona em Fortaleza no feriado do Dia de Tiradentes, na quinta-feira, 21



Ainda de acordo com dados da Funceme, as chuvas no Ceará estão dentro da média esperada para todo o trimestre fevereiro–abril. Até essa quarta-feira, 20, nove das 12 regiões hidrográficas do Estado já atingiram margem dentro do esperado e outras três estão abaixo. O melhor resultado é na Região Metropolitana, 11% acima da média histórica, enquanto o pior é do Médio Jaguaribe, 36,6% abaixo.

Nas últimas 24 horas, chuvas se concentram no Centro-Sul



Entre as 7 horas dessa quarta, 20, e as 7 horas desta quinta-feira, 21, pelo menos 47 municípios registraram chuvas. Os maiores acumulados se concentraram no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri, e na região Jaguaribana.

Conforme balanço parcial da Funceme, atualizado às 8h50min, as dez maiores chuvas das últimas 24 horas foram em:

Lavras da Mangabeira: 97 mm

Pedra Branca: 70 mm

Piquet Carneiro: 65 mm

Icó: 61 mm

Mombaça: 52 mm

Acopiara: 49 mm

Cedro: 41 mm

Iracema: 36 mm

Solonópole: 36 mm

Ipaumirim: 35,2 mm

Sobre o assunto Ceará desobriga uso de máscaras em locais fechados

Uso de máscara não é obrigatório em táxis e veículos por aplicativo no Ceará

Alagamentos e inundações: veja as explicações para os casos registrados no Ceará

Chácara do período colonial pode ser demolida em Fortaleza; veja fotos

Casos de Chikungunya em Fortaleza aumentam mais de 300% entre 2021 e 2022

Tags